Nubank revela o passo a passo para criar sua conta DIGITAL em 2021

Para os interessados em ser cliente do Nubank, basta abrir uma conta digital por meio do aplicativo da fintech e aproveitar as vantagens e serviços oferecidos pela empresa.

Porém, vale lembrar que para garantir a concessão da conta, é necessário ter mais de 18 anos, ser domiciliado no Brasil e ter um celular compatível com o aplicativo, no sistema Android ou iOS.

A abertura da conta é bem simples. Para realizar a abertura, siga a orientação a seguir:

Instale o aplicativo do banco digital; Clique na opção “Quero Ser Nubank” que aparece na página; Preencha com seu nome completo, CPF e e-mail; Selecione “Quero Ser Nubank”;

Aguarde o prazo estabelecido pela plataforma para receber a resposta.

Quais são as vantagens?

O Nubank oferece uma conta gratuita, seja para pessoa física ou jurídica, sem taxas de manutenção ou para transferências e depósitos. A empresa disponibiliza crédito internacional com limite favorável, com o cartão físico ou virtual.

Além disso, os clientes da fintech conseguem fazer investimentos, realizar pagamentos através do Pix, pagar com o cartão por aproximação, fazer recarga no celular, entre outras.

Serviços oferecidos no Nubank

Conta corrente sem taxas;

Pagamento de boletos;

Saques gratuitos;

Investimentos de renda fixa (CDBs);

Transferência de dinheiro por WhatsApp ou SMS (C6 Kick);

Transferência de dinheiro via boletos;

Cartão de crédito e débito;

Adesivo com código QR para ser usado no carro, e que permite passar em pedágios sem pegar fila (C6 Taggy);

Conta PJ;

Programa de recompensas;

Atendimento 24 horas.

Sobre a fintech

Em 2020, o Nubank registrou uma média de 36 mil novos clientes diariamente. Atualmente, são mais de 35 milhões de usuários.

A população idosa e cliente da empresa cresceu em 20% em abril do ano passado referente a abril de 2019. Isso porque, o banco digital adicionou ao seu portfólio de serviços um seguro de vida de contratação remota.

Com cerca de US$ 1,2 bilhão adquiridos no cálculo de sete rodadas de investimentos desde a fundação, o Nubank já é uma das cinco instituições financeiras mais prestigiadas da América Latina.