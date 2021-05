Nube abre mais de 7.300 vagas de estágio pelo Brasil; saiba mais

O Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) está com 7.395 vagas de estágio abertas por todo Brasil. As oportunidades são para estudantes de ensino médio, técnico e superior – nos turnos matutino e noturno.

Os interessados devem cadastrar o currículo através do site www.nube.com.br, na aba “vagas de estágio”. O Nube reforça que todas as oportunidades estão sujeitas a alteração de quantidade.

Além do ensino médio regular, quem estiver matriculado em cursos do ensino técnico encontra vagas de estágio no Nube nas áreas de eletricidade, eletrônica, mecânica, química, geologia e mineração, instrumentação industrial, informática, manutenção de aeronaves, secretariado, administração, segurança do trabalho, logística, redes de computadores, processamento de dados, comércio, eletrotécnica, estradas, meio ambiente, multimídia, contabilidade, entre outras.