“O mundo dá voltas”; ida de Messinho para o Palmeiras ‘esquenta’ clima nos bastidores e Deivid desabafa

A ida do jovem Estevão Willian, mais conhecido como Messinho, para o Palmeiras, caiu como uma bomba no Cruzeiro. A jovem promessa de apenas 14 anos foi registrada na última quinta-feira (14) pelo clube paulista, mas a diretoria cruzeirense não ficou nada feliz com a postura do Alviverde e fez reclamações internas sobre os problemas.









De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o diretor técnico do Cruzeiro, Deivid, reclamou da postura palmeirense por meio de uma mensagem enviada em um grupo do WhatsApp onde estão os executivos que fizeram curso na CBF. A crítica foi direcionada ao gerente da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio.

O jornalista transcreveu em seu blog a mensagem que Deivid, que estava visivelmente irritado, escreveu: “Que decepção, hein João. Não esperava isso de você. Até pela nossa relação pessoal. Mas o mundo dá voltas. Estamos por baixo hoje, mas dá voltas. Sempre me referi a você como amigo. Pena que errei. Boa sorte nessa forma de conduzir as coisas. Espero que o futebol de forma geral não siga esse rumo”, desabafou.

Ainda de acordo com o comentarista, até o presidente cruzeirense, Sérgio Santos Rodrigues, demonstrou muito incômodo com a postura do Palmeiras na negociação que levou o garoto para o Allianz Parque. Por outro lado, um dirigente alviverde, em contato com Nicola, disse que Messinho estava praticamente fora do clube mineiro: “Se o Palmeiras não fechasse com ele, outro clube fecharia”, revelou.

O atacante é o jogador mais jovem a assinar contrato com a Nike. A empresa tem acordo com o garoto desde os 10 anos. Ele é considerado muito acima da média para a idade e muitos apostam que será um jogador fora de série se for bem lapidado.