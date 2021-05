O Quadrilátero Ferrífero: resumo para o ENEM

Quadrilátero Ferrífero: um resumo

O Quadrilátero Ferrífero é uma região rica em minérios que se localiza no estado de Minas Gerais, Brasil.

O assunto é extremamente cobrado pelas provas de vestibulares e pela prova do ENEM. Dessa maneira, é fundamental que você domine as principais características desse tópico e também a sua importância para o país.

Quadrilátero Ferrífero: Definição

O Quadrilátero Ferrífero é uma região produtora de minério no sudeste do país, mais especificamente, no estado de Minas Gerais.

Quadrilátero Ferrífero: Antecedentes Históricos

A região do quadrilátero passou a receber grande destaque no século XVIII, quando jazidas de ouro foram encontradas no local, dando início ao ciclo do ouro da economia brasileira. Essa descoberta levou ao surgimento de uma série de polos de extração de minerais: os mais explorados se localizavam na cidade de Mariana, onde houve o acidente, e na cidade de Ouro Preto.

Segundo documentos da época, se extraía, por ano, aproximadamente 55 milhões de toneladas de minério de ferro. Outros minerais, como o ouro e o diamante, também eram extraídos dia região, sendo aproveitados pela Coroa Portuguesa, uma vez que o Brasil ainda se encontrava na condição de colônia.

Quadrilátero Ferrífero: Características

O Quadrilátero Ferrífero possui uma extensão de cerca de 7 mil quilômetros quadrados, sendo a área com a maior concentração urbana do estado de Minas Gerais. A região é de extrema importância para a economia do estado e de todo o país, principalmente porque o setor industrial brasileiro depende muito de sua atividade.

Os minerais extraídos do quadrilátero são responsáveis por 60% da produção do país. Podemos citar entre os principais minérios extraídos o manganês, o ouro e o ferro. É válido destacar também que o transporte desses minérios é realizado via ferrovias até o porto Tubarão, que fica na capital do Espírito Santo (Vitória).

Quadrilátero Ferrífero: Meio Ambiente

O meio ambiente da região é outro destaque, uma vez que é uma área de proteção ambiental, possuindo as cabeceiras de duas grandes bacias: a do rio das Velhas e a do rio Doce. Na região vivem um grande número de animais e de plantas, de uma diversidade imensa. Porém, essa natureza tão rica sofre com a grande atividade de extração de minérios, que trouxe alguns problemas como a perda de biodiversidade, a poluição do solo, a poluição de lençóis freáticos e os acidentes que envolvem as barragens, como aquele de Mariana e o de Brumadinho.

Em função de todas esses problemas que ocorrem desde a sua descoberta até os dias de hoje, ocorrências, a região é fiscalizada por órgãos ambientais que são responsáveis por minimizar os danos.