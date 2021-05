O que comer primeiro no café da manhã? Nutricionista explica se há ordem certa

Como anda seu cardápio alimentar pela manhã? Anda escolhendo bem os alimentos do seu desjejum? Essa refeição é muito importante para o seu dia, principalmente quando os quesitos são saúde e disposição. Em entrevista ao portal Taeq, a nutricionista Cristiane Coronel falou sobre a importância do café da manhã e deu dicas do que consumir, além de ensinar a ordem de consumo.