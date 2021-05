O que é Permafrost? Conheça a sua definição

O permafrost é um solo congelado – que pode incluir areia, solo ou rochas – que permanece congelado por pelo menos dois anos consecutivos. Pode ser em terra, mas também pode ser encontrado no fundo do oceano.

Alguns permafrost estão congelados há centenas ou mesmo milhares de anos, mas é diferente do solo que congela no inverno e descongela no verão.

O permafrost permanece congelado durante as mudanças sazonais.

O permafrost pode ter alguns metros de profundidade ou muito mais profundo. Em alguns locais, o permafrost tem mais de um quilômetro de profundidade.

É encontrado cobrindo áreas enormes, como toda a tundra ártica, mas também pode ser encontrado em locais menores e específicos, como o lado a sota-vento de uma montanha ou o topo de uma montanha.

No hemisfério norte, onde há mais massa de terra, cerca de um quarto do solo é permafrost.

Fica em muitos dos lugares onde você pode esperar encontrá-lo, como Canadá, Groenlândia e as regiões ao norte da Sibéria, e sob o leito do Oceano Ártico.

Quase 90% das terras do Alasca estão permanentemente congeladas. Mas você também encontrará permafrost em altitudes elevadas em lugares inesperados, como o topo das montanhas nas Montanhas Rochosas e no Tibete.

No hemisfério sul, é encontrado nas montanhas dos Andes e nos Alpes do Sul da Nova Zelândia.

Definição de Permafrost

O Permafrost foi nomeado pela primeira vez em inglês por Simeon William Mueller em um relatório de 1943 do United States Geological Survey (USGS), mas já havia sido observado antes por outros.

Mueller obteve muitas de suas informações de relatórios de engenharia russa do século 19, já que o permafrost teve que ser tratado durante a construção da ferrovia Transiberiana.

O permafrost pode ser encontrado abaixo de camadas de gelo, de modo que a camada permafrost começa onde o gelo termina, mas também pode ser encontrado sob o que os cientistas chamam de “camada ativa”.

Essa é a camada de solo, areia, rochas ou uma mistura daquelas que podem congelar e descongelar sazonalmente ou mensalmente em resposta às condições climáticas, como chuva ou dias ensolarados.

No caso de uma camada ativa, você teria que cavar cerca de trinta centímetros ou mais para encontrar o permafrost abaixo.

Isso significa que existem áreas onde o permafrost existe bem na superfície, abaixo de uma camada ativa, ou abaixo de camadas de gelo ou neve que podem variar durante o ano (ele pode estar abaixo da neve durante parte do ano e exposta parte do o ano).

Essas mudanças podem ser sazonais, impactadas pelo clima ou ação geotérmica e outros fatores.

Normalmente, o permafrost só é encontrado em lugares onde as temperaturas médias anuais do ar são baixas – no ponto de congelamento da água ou abaixo dele: 0 Celsius.

Entretanto, novamente, condições locais e históricas únicas podem significar que o permafrost pode ser encontrado em lugares onde as temperaturas médias são mais altas.