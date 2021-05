O que levar em consideração antes de fazer uma viagem durante a pandemia

Os cuidados e protocolos de segurança contra o novo coronavírus já fazem parte das nossas vidas há mais de um ano. A pandemia afetou nossos hábitos e nosso lazer, incluindo a maneira como pensamos uma viagem.

Não dá para simplesmente comprar uma passagem, escolher o hotel e fazer o roteiro sem levar em consideração o risco de contaminação e as limitações que serão impostas durante a viagem. Dessa forma, antes de fazer viagem durante a pandemia, é preciso levar algumas coisas em consideração.

Limitação de comércio e atrações:

Antes de decidir o destino, certifique-se do que será possível fazer por lá. Muitas cidades do Brasil, por exemplo, estão com limitação de comércio, como bares e restaurantes, e atrações turísticas.

Se sua ideia é “turistar”, é preciso ficar atento a isso. Além disso, considere se esse é, de fato, o melhor momento para ficar exposto ao vírus.

Apesar de mais de um ano convivendo com o vírus, a pandemia ainda é incerta. Por isso, se você quer planejar uma viagem que envolva passagens áreas saiba que que seu voo pode sofrer alterações até a data da viagem. Por isso, antes de comprar, certifique-se quais são as condições de cancelamento ou remarcação, para evitar dor de cabeça.

Se sua viagem for para fora do país, fique atento ao que o destino escolhido exige para a entrada de turistas. Muitos países não estão aceitando brasileiros e os que aceitam exigem um teste PCR negativo. O mesmo vale para o retorno ao Brasil. Se informe antes para evitar qualquer tipo de transtorno.

O mesmo serve para hospedagens quando o assunto é cancelamento. Tenha certeza que está coberto caso precise cancelar ou remarcar a estadia devido ao aumento do número de casos da covid-19.

Além disso, verifique se os protocolos de segurança estão sendo seguidos pela hospedagem escolhida por você.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os principais cuidados ao viajar na pandemia devem ser higienizar frequentemente as mãos com sabão e água, usar álcool em gel (higienize suas mãos e quaisquer utensílios sempre que achar necessário), evitar tocar olhos, boca e nariz, usar máscara de proteção facial sempre e manter distanciamento social. É importante também não compartilhar utensílios pessoais.

