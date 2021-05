O Renascimento Científico: vai cair na sua prova!

Um resumo sobre o Renascimento Científico

O Renascimento Científico faz parte da série de transformações que ocorrem durante o século XV e XVI, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna.

Esse assunto é muito cobrado pelas principais provas do país em diversas disciplinas. Dessa maneira, é fundamental que você domine esse assunto para garantir um bom desempenho em suas provas.

Renascimento Científico: Introdução

O chamado Renascimento Científico ocorreu entre os séculos XV e XVI, período caracterizado pelo desenvolvimento da ciência e do racionalismo.

Renascimento Científico: Contexto Histórico

Com o declínio do sistema feudal, uma nova ordem e uma nova mentalidade surgiram na Europa. Dessa forma, no século XV, o questionamento do modelo de sociedade vigente ganhou espaço, principalmente devido à importantes acontecimentos que mostraram o potencial da mente humana. Podemos citar, dentre vários, as Grandes Navegações e o surgimento da imprensa.

Ao mesmo tempo em que surgiam os questionamentos, ocorria o renascimento artístico, com importantes expoentes em toda a Europa. Assim, o Renascimento Científico surgiria nesse contexto de transformações, questionamentos e inovações em diversas áreas do conhecimento humano.

Além disso, é válido destacar que, segundo alguns estudiosos, o Renascimento Científico teria sido um dos principais marcos do fim da Idade Média e do início da Idade Moderna, com a consequente inauguração da Ciência Moderna.

Renascimento Científico: Principais nomes

Vamos ver, a seguir, quais os principais nomes do Renascimento Científico e quais os principais feitos de cada um desses estudiosos.

Podemos começar a nossa relação de cientistas por Nicolau Copérnico. Copérnico foi um astrônomo e matemático polonês que, devido às suas descobertas, passou a ser considerado o pai da astronomia moderna. Foi justamente esse cientista o responsável por criar a Teoria Heliocêntrica, que afirmava que o sol era, na verdade, o centro do universo. É válido destacar que a Igreja afirmava, na Idade Média, que a Terra era o centro do universo.

Ainda, é impossível falar de Renascimento Científico sem mencionar o nome de Galileu Galilei. Galilei foi um físico, astrônomo e matemático italiano. O seu nome aparece entre aqueles dos fundadores da geometria moderna. Ainda, o italiano foi o responsável por aperfeiçoar o telescópio, por inventar o compasso geométrico e por criar também o microscópico com duas lentes.

Leonardo da Vinci também é um dos nomes do Renascimento Científico italiano. Da Vinci é considerado um polímata, ou seja, um gênio que possui conhecimentos aprofundados nas mais variadas áreas. Leonardo também foi um dos expoentes do Renascimento Artístico.

Em seguida, podemos mencionar o nome de um importante astrônomo e matemático alemão: Johannes Kepler. Kepler foi o responsável por aprofundar as teorias existentes sobre a mecânica celeste e por apresentar estudos sobre os eclipses solar e lunar, que podem ser resumidos naquilo que ficou conhecido como Leis de Kepler.

Andreas Vesalius, por sua vez, foi um médico belga que é considerado o pai da anatomia moderna, devido aos seus estudos extremamente avançados sobre fisiologia e anatomia.

Por fim, podemos citar o nome de Isaac Newton. Newton foi um físico, astrônomo, teólogo e matemático inglês que criou as chamadas Leis de Newton, inovando a física. Devido às suas contribuições, o inglês é considerado o pai da física e da mecânica moderna.