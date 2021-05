O Transporte no Brasil: principais características

Transporte no Brasil: tudo sobre o tópico

Os sistemas de transporte no Brasil não são muito diversificados, dependendo da existência do sistema rodoviário. A explicação para esse fato se encontra na história do país, mais especificamente, no período conhecido como Brasil Império.

Porém, o assunto é cobrado por centenas de provas, especialmente em questões que buscam relacionar os meios de transporte à economia brasileira ou ao contexto histórico de sua criação.

Transporte no Brasil: Introdução

O Brasil é um país que utiliza diversos tipos de meios de transportes. Entre eles, podemos citar os meios aéreos, os terrestres, os dutoviários e os aquáticos.

Porém, o tipo mais utilizado no país é o transporte terrestre realizado por meio das rodovias, tanto com o objetivo de transportar carga quanto para o transporte de pessoas. Dentro desse tipo, ainda, a locomoção pode ser realizada por carros, caminhões, motocicletas e ônibus.

Transporte no Brasil: Antecedentes Históricos

O Brasil iniciou o processo de construção e ampliação de importantes sistemas de transporte tardiamente: no século XIX. Nessa primeira fase, durante o Império, algumas ferrovias foram construídas. A primeira ferrovia do país foi inaugurada no ano de 1854 e foi denominada de estrada de ferro Mauá, em homenagem ao Barão de Mauá, influente figura pública da época. Esse investimento inicial em ferrovias contribuiu para a geração da denominada Era das Ferrovias, período de expansão desse tipo de meio de transporte no Brasil, que era utilizado principalmente com o objetivo de transportar café, o produto que sustentava a economia do Segundo Reinado.

Na segunda metade do mesmo século, os governos passariam a investir também nos sistemas rodoviários. Porém, é no século XX que a organização dos sistemas de transporte brasileiros irá se inverter: as ferrovias serão deixadas de lado e os maiores investimentos serão usados para a construção e ampliação das rodovias.

Essa opção por parte dos presidentes e demais governantes brasileiros causa consequências até os dias de hoje, uma vez que o país utiliza as rodovias em detrimento das ferrovias.

Transporte no Brasil: Características

Atualmente, o transporte brasileiro depende dos meios de transporte rodoviários, uma vez que poucas ferrovias são utilizadas (cerca de 20%). Porém, essa dependência é um problema, uma vez que muitas rodovias ainda são precárias e sofrem com o excesso de pedágios. Ainda, o sistema ferroviário é muito mais rápido e dinâmico, o que poderia beneficiar o país. Dessa maneira, investimentos nesse setor são altamente necessários para gerar uma melhora nos sistemas de transportes do país, bem como para destacar a economia brasileira no mercado mundial, devido à potencial ampliação das exportações e importações.

O Brasil possui também muitos rios e lagos e, devido à isso, poderia investir também no transporte hidroviário. Todavia, isso não acontece, uma vez que esse tipo de meio de transporte representa somente 13% do total do país.