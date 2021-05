Oeste 1 (3) x (5) 1 São Bernardo – Bernô volta à elite após 4 anos

Paulista

Oeste 1 (3) x (5) 1 São Bernardo – Bernô volta à elite após quatro anos



O time do ABC Paulista irá enfrenta o Água Santa na grande decisão da Série A2

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Barueri, SP, 27 (AFI) – Após quatro anos de ausência, o São Bernardo está de volta à Série A1 do Campeonato Paulista. O acesso e uma vaga na decisão do Paulista A2 foram conquistados na noite desta quinta-feira com a vitória, nos pênaltis, para cima do Oeste, após empate por 1 a 1 no tempo normal, na Arena Barueri, mesmo resultado do jogo de ida, no ABC Paulista.

Com o resultado, o Oeste deu adeus ao sonho de acesso, enquanto o São Bernardo retorna à competição que disputou pela última vez em 2017. O time do ABC enfrentará o Água Santa na final. A equipe de Diadema passou, também nesta quinta, pelo Rio Claro.

VEJA OS GOLS E OS PENALTIS

EMPATE

Os primeiros minutos de jogo foram de equilíbrio e com Oeste e São Bernardo indo ao ataque para abrir o placar. Os donos da casa tentaram jogadas pelo chão, enquanto os visitantes preferiram as jogadas aéreas e abriram o placar aos nove minutos. Pará recebeu na esquerda e cruzou na medida para João Carlos cabecear para as redes.

O Oeste cresceu após o gol e saiu em busca do empate. Aos 22 minutos Léo Artur lançou para Zeca, que contou com um desvio da defesa para sair de cara pra o gol. Ele tocou por cima de Rodolfo para deixar tudo igual. Antes do apito final, o São Bernardo chegou a desperdiçar uma grande oportunidade com João Carlos. Ele deu de voleio para grande defesa do arqueiro do Oeste.

São Bernardo está de volta à elite do futebol paulista

TUDO IGUAL!

No segundo tempo, o São Bernardo foi com tudo para o ataque e desperdiçou boas oportunidades de gol. Rafael Costa mandou rente à trave de Rodolfo. Já Gionnotti fez uma linda jogada e arriscou, mas também errou o alvo. O Oeste foi um pouco mais eficaz na resposta, mas o arremate de Léo Artur ficou no travessão. Na sobra, Kauã Jesus isolou.

O jogo continuou equilibrado. O São Bernardo quase marcou em um lance com confusão entre Gustavo Salomão e Rodolfo, a bola passou perto do gol. Do lado do Oeste, De Paula tentou, porém, jogou para fora. Com isso, a partida acabou indo para os pênaltis.

PÊNALTIS

O São Bernardo converteu suas cinco cobranças com: Patrick, Léo Castro, Renan Diniz, Rafael Costa e Gionotti deu a classificação ao time do ABC. Para o Oeste, marcaram: Léo Artur, De Paula e Léo Ceará. Gustavo Salomão jogou no travessão a chance do Oeste de voltar à elite do futebol de São Paulo.