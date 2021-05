Oeste vence Juventus e aumenta vantagem na liderança da Série A2 do Paulistão

Depois empatar com o XV de Piracicaba e perder para a Portuguesa, o Oeste voltou a vencer nesta sexta-feira. Pela décima rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, o Rubro-Negro derrotou o Juventus-SP por 2 a 0 no Estádio do Canindé.

Todos os gols da partida foram marcados no primeiro tempo. Zeca abriu o placar aos 18 minutos, aproveitando a bola que bateu no travessão. Dois minutos depois, o mesmo Zeca serviu Léo Artur, que deu números finais ao confronto.

Com o resultado, o Oeste segue na primeira colocação da Série A2 do Paulistão, com 25 pontos. Agora, o clube de Barueri está três pontos na frente do Água Santa, que empatou em 1 a 1 com o São Bernardo. O Juventus, por outro lado, está com 13 pontos e caiu para a sétima posição, mas segue dentro da zona de classificação para as quartas de final.

Confira o resultado de todas as partidas da 10ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista:

Juventus-SP 0 x 2 Oeste

Rio Claro 1 x 1 Portuguesa

São Bernardo 1 x 1 Água Santa

Atibaia 0 x 1 Audax Osasco

Portuguesa Santista 1 x 1 Velo Clube

Taubaté 0 x 1 Monte Azul

Red Bull Brasil 0 x 0 XV de Piracicaba

Sertãozinho 1 x 1 EC São Bernardo