Paulista

Oeste 2 x 1 XV de Piracicaba – Rubrão consegue virada e está nas semifinais da A2



Agora o Rubrão irá enfrentar o São Bernardo FC na briga pelo acesso e a outra semi será entre Água Santa e Rio Claro

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Barueri, SP, 21 (AFI) – O Oeste está garantido nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2 e segue vivo na briga pelo tão sonhado acesso para a elite estadual. Depois de não sair do empate sem gols no jogo de ida, o Rubrão recebeu e venceu o XV de Piracicaba, de virada, pelo placar de 2 a 1, na Arena Barueri, na noite desta sexta-feira (21). Mazinho colocou o time alvinegro na frente no primeiro tempo, mas Léo Arthur e Sandoval deram a classificação para os donos da casa.

Com a classificação garantida, o Oeste irá enfrentar o São Bernardo FC, enquanto do outro lado da chave será entra Água Santa e Rio Claro. Os quatro clubes classificados participarão do Conselho Técnico com a Federação Paulista de Futebol (FPF) na manhã deste sábado (22), quando os confrontos deverão ser confirmados para a próxima segunda e quinta-feira.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo começou bastante estudado, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e buscando chegar com perigo ao gol adversário. De qualquer forma, o Oeste foi o primeiro a tomar iniciativa, mas viu Raí Ramos parar em uma boa defesa de Matheus Nogueira e Victor Lisboa chutando para fora, nas duas primeiras boas chances que teve.

Oeste vence XV de Piracicaba nas quartas de final do Paulista A2 (Foto: Alex Caús / Oeste)

Porém, o XV de Piracicaba foi mais objetivo. Aos 31 minutos, Cleiton Savedra invadiu a área e na disputa com Gustavo Salomão, viu o zgueiro cair em cima da bola e ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Mazinho foi para a cobrança e não desperdiçou, colocando o time visitante em vantagem. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o primeiro tempo terminou com a vitória parcial alvinegra por 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Oeste fez pressão pelo empate e não demorou para chegar em seu objetivo. Logo no primeiro minuto, Léo Arthur tabelou com Kauã Jesus, recebeu em liberdade na entrada da área e soltou o pé, em um chute rasteiro, que foi morrer no fundo das redes. Já aos seis, foi a vez do camisa 10 ter sua chance de colocar o time da casa na frente, mas mesmo cara-cara com o goleiro adversário, chutou para fora.

A partir daí, o ritmo da partida esquentou, com o Oeste indo para cima para virar o placar e o XV se fechando no defesa, tentando responder em contra-ataques rápidos. Porém depois de tanto tentar e logo após perder uma chance incrível que a zaga tirou em cima da linha, o time da casa pulou na frente do placar. Aos 33, depois de uma cobrança de escanteio na área, Sandoval subiu mais que os zagueiros e testou para o fundo das redes. Nos minutos finais, o XV ainda buscou o empate, mas sem sucesso.