Olímpia (PAR) x Internacional – Colorado quer vitória para seguir vivo

Olímpia (PAR) x Internacional – Colorado quer vitória para se manter vivo



Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 19 (AFI) – No grupo mais embolado da Copa Libertadores da América, a quinta rodada pode definir quem chegará com força na briga pela classificação. Nesta quinta-feira, às 21h, o Internacional visita o Olímpia no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai.

Após a quarta rodada, todos os quatro times do Grupo B ficaram com seis pontos, com o time brasileiro liderando por conta do saldo de gols (6). O Olímpia é terceiro e a chave ainda é composta por Always Ready, da Bolíva, e Deportivo Táchira, da Venezuela, que se enfrentam nesta quarta. No primeiro jogo entre os times, o Colorado goleou por 6 a 1.

INTERNACIONAL

O técnico Miguel Ángel Ramírez relacionou 24 jogadores e as novidades em relação ao Gre-Nal ficam por conta de Saravia, Lucas Ribeiro, Taison, Caio Vidal e Yuri Alberto. Isso tudo para preservar alguns atletas, visando também o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho. No primeiro, o time foi derrotado por 2 a 1 para o Grêmio, o que provocou até mesmo protestos da torcida.

Ramírez testou Léo Borges na lateral-esquerda, mas ele sequer viajou e a posição dever ser preenchida por Moisés. No meio, Johnny treinou como primeiro volante, mas ele deve ser opção no banco, enquanto Rodrigo Dourado joga como titular.

OLÍMPIA

O técnico Sergio Órteman será o principal desfalque do Olímpia, pois foi expulso diante do Always Ready. Ele deve mandar a campo a mesma equipe da última partida, mas Alejandro Silva ainda é dúvida e pode ficar fora.