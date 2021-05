Olímpia pode enfrentar Linense garantido no Paulista A3

Paulista

Olímpia pode enfrentar Linense com a permanência garantida no Paulista A3



O time ainda corre um pequeno risco de ser rebaixado à Segunda Divisão do Estado

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Olímpia, SP, 21 (AFI) – O Olímpia entra em campo neste sábado, ás 17h, pela 14ª e penúltima rodadaa da Série A3 do Campeonato Paulista contra o Linense, já sabendo do resultado do pega envolvendo Rio Preto e Batatais, importantíssimo na luta contra o rebaixamento.

Caso o Fantasma da Mogiana, não vença o Jacaré, o Galo Azul matematicamente está livre do rebaixamento. O Alviceleste encara em casa no Tereza Breda, o Linense. Os dois vem de tropeços na rodada passada. Enquanto, o Elefante da Noroeste está no G8, na quarta colocação com 21 pontos, o mesmo não acontece com o Galo, que é o 13º colocado com treze pontos.



Olímpia disputa permanência na Série A3

ESCALAÇÃO E DÚVIDA

Para pegar o CAL, o técnico Marcelo Dias terá a sua disposição a volta do zagueiro Luiz Henrique que cumpriu suspensão automática. No entanto, Thales que foi bem contra o Votuporanguense deverá continuar como titular.

No mais, o time olimpiense deverá ser este: Arthur Facas; Veloso, Vinícius, Thales (Luiz Henrique) e Giovani; Albert, Wilker, Felipinho e Edson Pio; Euller (Kaíki) e Wilson.

Crédito: Oscar Silva.