Olímpia x Batatais – Galo e Fastasma fazem briga direta contra degola

Olímpia x Batatais – Galo e Fantasma fazem briga direta contra a degola



A diferença de pontos que separa o Galo Azul para o Batatais é de apenas quatro

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Olímpia, SP, 16 (AFI) – Desesperados e buscando fugir no fantasma do rebaixamento, Olímpia e Batatais se enfrentarão na tarde desta segunda-feira (17), a partir das 15h, no estádio Maria Tereza Breda, em Olímpia, em partida válida pela 12ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

AFUNILANDO

A diferença de pontos que separa o Galo Azul para o Batatais é de apenas quatro. O Alviceleste aparece na 13ª posição, com 12 pontos ganhos, contra oito do seu adversário, que é o vice-lanterna. Restam quatro rodadas para o encerramento da primeira fase, onde vão apontar os oito times classificados para a segunda fase e consequentemente os dois rebaixados para a Segundona Paulista, em 2022.

Foto: Divulgação / Olímpia

DESFALQUE NO GALO

Para medir forças diante do Fantasma, o lateral direito Veloso e o zagueiro Luiz Henrique, com o terceiro cartão amarelo, desfalcam o Olímpia. Já o outro defensor, Lucas Mingotti, que saiu de campo contundido no início do jogo passado, passou a ser dúvida.

Quem também pode deixar a meta olimpiense é o goleiro Flaysmar, que falhou feio na derrota para o Barretos. Com isso, Arthur Facas, que já foi titular nos jogos anteriores poderá voltar ao gol.

DÚVIDAS NO BATATAIS



Para encarar o Olímpia, o ala Jean Carlos cumpriu suspensão automática e deve voltar ao time. Devido o cansaço, o treinador Luciano Baiano tem várias dúvidas na escalação do Fantasma, podendo fazer mudanças no esquema tático da equipe, buscando evitar fadigas ou lesões para a reta final do Paulista A3. Jean Carlos, Estevão Borges, Adyson e Daniel, que entraram no último jogo, são opções. O técnico Luciano Baiano fez um desabafo.

“Enquanto existir chances, vamos buscar até o fim, mas precisamos pontuar contra o Olímpia, o mesmo acontece com o nosso adversário que precisar vencer. Só nos resta vencer ou vencer”, afirmou o treinador do Fantasma.

Crédito: Oscar Silva