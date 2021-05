Olímpia x Linense – Elefante pode complicar rival para avançar na A3

Paulista

Olímpia x Linense – Elefante pode complicar rival para avançar de fase na A3



O Olímpia pode entrar em campo já com a permanência garantida, mas trata o duelo com seriedade

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Olímpia e Linense se enfrentam em momentos opostos neste sábado, às 17h, no estádio Maria Tereza Breda, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Enquanto um luta contra o rebaixamento, o outro mira a classificação para a próxima fase.

O Olímpia não vence há quatro jogos e vem de derrota para o Votuporanguense por 1 a 0. Co misso, ficou na 13ª posição, com 13 pontos, quatro na frente do Batatais, virtual rebaixado à Segunda Divisão.

O Linense, por sua vez, levou 2 a 0 do Barretos, mas continuou dentro do G-4, com 21 pontos. O Elefante precisa de uma simples vitória para carimbar sua classificação. Noroeste e Votuporanguense, ambos com 24, já avançaram.

COMO VEM O OLÍMPIA?

Para pegar o CAL, o técnico Marcelo Dias terá à disposição a volta do zagueiro Luiz Henrique, que cumpriu suspensão automática. No entanto, Thales que foi bem contra o Votuporanguense, deverá continuar entre os titulares para o duelo deste sábado.

Linense vai em busca da classificação

No entanto, esta não é a única dúvida do treinador. Marcelo Dias testou Kaiki no setor ofensivo, ao lado de Wilson, mas a expectativa é que Euller continue entre os titulares. O treinador deverá colocar quem tem de melhor para buscar a permanência na divisão.

E O LINENSE?

O Linense tem algumas dúvidas para o duelo contra o Olímpia. O técnico Edison Só não poderá contar com o zagueiro Alex Flávio, suspenso. A tendência é que o treinador volte para o esquema tradicional 4-4-2 para o duelo contra o Olimpia, visando carimbar a classificação para a próxima fase. No entanto, há possibilidade de colocar Glauco para seguir com os três defensores.

Existe uma dúvida ainda em cima de Thiago Humberto. O veterano é cotado para iniciar o duelo, mas tem treinado entre os suplentes. Outra disputa é entre Bruno Moura e Luiz Felipe pelo lado direito defensivo do Linense.

Crédito: Oscar Silva.