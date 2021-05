Olimpíada será realizada mesmo sob estado de emergência, diz COI

No que depender do Comitê Olímpico Internacional (COI), a Olímpiada de Tóquio será realizada mesmo que a cidade esteja sob estado de emergência por causa da pandemia do novo coronavírus.

Faltam apenas nove semanas para o início dos Jogos, e o COI buscou acalmar os temores do Japão de que o evento signifique em um acréscimo no número de casos e mortes e uma sobrecarga no sistema médico do país.