OLX Brasil divulga 114 novas vagas de emprego para SP e RJ

A OLX, maior site de compra e venda do Brasil, divulgou a abertura de 114 novas vagas de emprego para atuação nos escritórios de São Paulo, no bairro da Consolação, e no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo. Em algumas posições, há, ainda, a possibilidade de trabalho 100% em home office após a pandemia, o que permite que profissionais de outras localidades participem do processo seletivo.

As vagas são para os mais diversos níveis hierárquicos, de estágio à coordenação, e têm como foco atender a uma demanda das áreas de corporativo, operações, tecnologia e produto. Os contratados atuarão nas unidades de negócios OLX e Zap+.

Dentre as posições disponíveis, destacam-se: gerente de parcerias, pessoa consultora de relacionamento, estágio em pesquisa de mercado, analista de dados, designer de produto, gerente de marketing de produto, pessoa coordenadora de marketing de performance, program manager, UX researcher, economista, gerente de tecnologia, cientista de dados, entre outras.

A empresa oferece, ainda, oportunidade para jovem aprendiz jurídico, uma grande oportunidade para quem está começando agora no mercado de trabalho.

Os profissionais contratados trabalharão, inicialmente, no modelo home office, que foi adotado pela OLX desde o início da pandemia de Covid-19. Eles receberão todos os equipamentos necessários para trabalhar em casa e contarão com o apoio de suporte técnico on-line diariamente.

Para fortalecer a cultura interna da empresa mesmo durante o trabalho remoto, os colaboradores são convidados a participarem de atividades por videoconferência, como workshops, webinars sobre inteligência emocional, meditação, yoga e atendimento psicológico.

Como se inscrever

No último ano, a OLX Brasil contratou 400 pessoas, mas precisou redesenhar todo o seu processo de contratação. Agora, a seleção, admissão e integração são realizadas por meio de reuniões virtuais e conferências.

Assim, os interessados devem acessar a página de recrutamento https://careers.smartrecruiters.com/OLXBrasil e cadastrar currículo para participar da seletiva.

