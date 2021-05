OLX Brasil oferece vagas de emprego para diversas áreas

Está em busca de uma oportunidade para trabalhar em uma das empresas que mais crescem no Brasil? Então prepare o seu currículo porque a OLX Brasil, plataforma de compra e venda online, está com novas vagas de emprego para diversas áreas de atuação nos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro.

Há chances para as áreas Corporativa, Operações, Produto e Tecnologia. Dentre as vagas disponíveis, destacam-se as posições de Analista de Inteligência de Marketing Pleno (Zap+), Analista de Estratégia Comercial Sênior (OLX / Zap+), Especialista de Branding (ZAP+), Assistente de Riscos e Compliance, Analista de Dados (People Analytics) (OLX / Zap+), Analista de Estratégia Comercial Sênior (OLX / Zap+), Especialista em Gestão da Mudança (GMUD) (OLX / Zap+), Pessoa Monitora de Dados I – Geoimóveis (Zap+), Group Product Manager (OLX), Analista de Dados Sênior (OLX), Senior Product Designer (Zap+), Program Manager (OLX/Zap), Product Designer (OLX), Pessoa Coordenadora de Dados, Pessoa Desenvolvedora de Software (Data Zap), Pessoa Engenheira de Infraestrutura Sr. (OLX / Zap+), Economista Pleno (OLX / Zap+), Especialista de Software – Front end (Zap+), Gerente de Tecnologia – (Zap+), Cientista de Dados (OLX / Zap+), Pessoa Engenheira de Dados (OLX / Zap+), entre outros. Além disso, a empresa oferece uma oportunidade para Pessoa Estagiária de Comunicação e Cultura.

Os requisitos variam de acordo com o cargo desejado, mas a empresa busca profissionais que estejam alinhados à sua cultura e gostem de desafios.

É importante notar, ainda, que nas áreas de tecnologia e produto há a possibilidade de trabalho 100% em home office após a pandemia, o que permite que profissionais de todo o país se candidatem às vagas. Nas demais posições, a previsão é de um modelo de trabalho híbrido – presencial e remoto -, assim que o retorno ao escritório for seguro.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a essas e outras vagas devem acessar a página de Carreiras da OLX Brasil, disponível em https://careers.smartrecruiters.com/OLXBrasil, para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.