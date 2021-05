Brasileiro

Operário x Guarani – Será a primeira vitória bugrina na Série B?



Os dois times vão se enfrentar nesta terça-feira, no Couto Pereira, na abertura da segunda rodada

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 31 (AFI) – Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani enfrenta o Operário nesta terça-feira, às 19 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, na abertura da segunda rodada.

O mando de campo é do Operário, mas o jogo será realizado na capital paranaense porque o gramado do Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, está sendo trocado.

Enquanto o Guarani estreou com um empate por 1 a 1, com o Vitória, no Brinco de Ouro da Princesa, o Operário fez bonito na sua estreia e ganhou do Vasco da Gama, por 2 a 0, em pleno São Januário.

NÃO PERCA!

A partida será transmitida ao vivo pela Rádio Futebol Interior, com abertura às 18h30. A narração é de Gustavo Marques, os comentários de Vagner Ferreira, reportagem de Albert Cavalcante e apresentação de Claudinei Corsi. Felipe Marques é o responsável pelo áudio e pelo vídeo.

Guarani empatou com o Vitória na estreia da Série B (Foto: Thomaz Marostegan/Guarani FC)

EM TIME QUE ESTÁ GANHANDO…

Como não poderia ser diferente, o técnico Matheus Costa ficou satisfeito com a apresentação do Operário no Rio de Janeiro e vai manter a mesma formação. Se recuperando da Covid-19, o zagueiro Fábio Alemão ainda não está à disposição.

“Para uma sequência de jogos não basta ter 11 ou 12 jogadores e vejo que hoje estamos iniciando a Série B da melhor maneira possível. Só não temos o Fábio Alemão devido a Covid, mas fora isso não temos ninguém no departamento médico”, comemorou Matheus Costa.

BUGRÃO VAI MEXER

Diferente do adversário, o Guarani vai ter mudanças em relação ao time que enfrentou o Vitória. A principal delas é no ataque. Apresentado oficialmente no último domingo, Lucão do Break está à disposição do técnico Daniel Paulista após ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Outra mudança feita por Daniel Paulista será no meio de campo. Desfalque contra o Vitória por questão contratual – está emprestado pelo clube baiano -, o volante Rodrigo Andrade retorna ao time titular no lugar de Índio.