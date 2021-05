Organização explica como estudar nos Estados Unidos com bolsa integral

Cursar uma faculdade no exterior é o sonho de muito estudante brasileiro. E dentre os países de destino, certamente os Estados Unidos fazem parte do sonho de muitos.

Porém, um dos grandes obstáculos para se cursar uma Universidade nos Estados Unidos é a questão financeira. Ainda mais no atual contexto de desvalorização do real frente ao dólar, parece que o desejo se tornou mais distante.

Mas talvez pode não ser bem assim. Você sabia que é possível estudar nos Estados Unidos com uma bolsa integral? De acordo com a organização Education USA, bolsas de estudo e auxílio financeiro para estudantes internacionais são bastante competitivas e envolvem os seguintes aspectos:

Excelente desempenho acadêmico;

Talento especial em esportes ou em artes;

Trabalho voluntário ou liderança;

Candidatura excepcional para admissão.

Além disso, para o nível de graduação, há diversas oportunidades para bolsas. Porém, o maior número concentra-se em bolsas parciais.

As bolsas para a graduação, no geral, podem apresentar duas categorias:

Scholarships: quando são bolsas por mérito acadêmico, esportivo ou por outro talento;

Financial aid: quando são concedidas por necessidade financeira.

Se você está interessando em se candidatar a uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, separei algumas dicas:

Organização Estudar Fora

A organização Estudar Fora traz, constantemente, informações atualizadas (e em português) com dicas de como estudar fora, assim como informações sobre bolsas de estudos para diversos países, inclusive graduação nos Estados Unidos.

Grande futuro

Na plataforma da organização Big Future também é possível encontrar oportunidades de bolsas de estudos para os Estados Unidos. Nesta aba, você consegue fazer filtros com mais informações sobre as bolsas (e outros tipos de apoios financeiros) disponíveis para a candidatura. Todas as informações são disponibilizadas em inglês.

Provas de proficiência em inglês

Certamente a Universidade irá exigir, dentre a documentação necessária, certificado de proficiência em inglês.

Assim, é muito importante começar a estudar com muita antecedência para realizar esse teste. Procurar uma escola especializada em provas de proficiência é fundamental.

E é isso que nós, da Uniway, fazemos: ajudamos nossos alunos a realizarem sonhos. Somos uma escola de inglês com uma metodologia criada para que você atinja os melhores resultados. Por isso, somos especializados nos exames TOEFL, TOEIC e IELTS.

Fabrício Vargas é fundador da Mundo Intercâmbio, CEO da Uniway School e um apaixonado pela educação inovadora. Ele morou por mais de cinco anos na Europa, especificamente na Inglaterra e na Irlanda, onde trabalhou como intérprete nas Cortes Inglesa e Irlandesa.

Com o seu retorno para o Brasil, teve contato com o ensino de inglês em escolas e cursos particulares, quando ficou mais evidente que o modelo de ensino brasileiro ainda era muito arcaico e engessado. Para motivar e engajar os estudantes no processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa, eram necessários métodos mais criativos, motivadores e estimulantes.

E foi com este propósito, e desafio, que em 2017 foi fundada a Uniway School, uma edtech focada tanto no ensino de inglês como nas avaliações de proficiência, tais como TOEFL, TOEIC e IELTS. Quatro anos depois, a Uniway School já está presente em mais de 50 países e com mais de centenas de alunos. Para mais informações: https://uniwayschool.com/