Os 10 melhores animes para assistir mais de uma vez

Você sabe quais são os melhores animes para assistir de tempos em tempos?

Existem animes tão incríveis e grandiosos que não são devidamente apreciados quando assistimos pela primeira vez. Por isso, preparamos uma lista com os melhores nomes que merecem ser revisitados sempre que possível para que possamos entender todos os seus detalhes.

Confira!

10. Gintama

É comum que produções de comédia, como filmes e séries, tenham um humor limitado que acaba depois de um tempo, mas Gintama é a prova de que é possível fazer as coisas de forma diferente!

Com mais de 350 episódios, o anime contém inúmeras piadas que podem passar despercebidas de primeira. Por isso, Gintama é uma ótima opção de anime para ver mais de uma vez.

9. Attack on Titan

O anime apresenta inúmeras reviravoltas ao longo de suas temporadas e revisitá-lo desde o começo é uma experiência incrível para poder captar as pistas que eram dadas há mais tempo – mas a gente nunca percebeu.

As cenas de ação em Attack on Titan fazem com que esse seja um dos animes mais marcantes dos últimos anos.

8. Assassination Classroom

Procurando um anime curto, interessante e que prende a sua atenção a cada segundo? Assassination Classroom é a recomendação ideal!

Assim como Attack on Titan, o anime é repleto de detalhes que podem passar despercebidos ao assistir pela primeira vez, principalmente no que se trata de Koro-Sensei, o professor que dá aula a uma turma de futuros assassinos, e o seu passado misterioso.

Assistir uma vez não é suficiente!

7. Parasyte

Para quem é fã de ficção científica com uma pitada de horror, Parasyte tem tudo para entrar em sua lista de favoritos.

O anime mostra como um alien invade o corpo de um humano e ambos acabam desenvolvendo uma espécie de amizade, por mais estranha que pareça, e acabam se ajudando.

Ideal para ver uma vez – e muitas outras em seguida.

6. My Hero Academia

Considerado um dos melhores animes dos últimos anos, My Hero Academia é o tipo de produção dinâmica que junta ação e comédia na mesma proporção, resultando em episódios que são fáceis de devorar.

É fácil criar um vínculo com os personagens, o que torna o processo de rever cada episódio ainda mais divertido.

5. Mob Psycho 100

O anime apresenta um show visual a cada episódio e isso pode prejudicar um pouco na compreensão da história em si pela distração e foco na parte visual.

Como Mob Psycho 100 é muito bom para não ser apreciado plenamente, recomendamos vê-lo mais de uma vez!

4. Trigun

Quem disse que anime de ação não pode gerar sentimentos de identificação com o público? Trigun é a prova perfeita de que isso é possível.

A produção é um grande equilíbrio entre momentos obscuros e mais leves, mostrando personagens reais que, apesar dos exageros mostrados, conseguem passar um senso de realidade. Por isso, assistir Trigun mais de uma vez chega a ser quase confortável.

3. Cowboy Bebop

Mesmo sendo da década de 1990, Cowboy Bebop segue até os dias atuais sendo uma grande referência no mundo dos animes, principalmente no gênero de ficção científica.

São apenas 26 episódios que, quando acabam, deixam a necessidade de voltar para o começo e ver tudo de novo. Para quem vai ver seu primeiro anime e está em dúvida de por onde começar, Cowboy Bebop é uma ótima opção.

2. Jojo’s Bizarre Adventure

São décadas de existência e o anime segue fazendo sucesso a cada ano. Qual será o motivo?

O grande diferencial de Jojo’s Bizarre Adventure é que o anime segue diferentes membros da árvore familiar, ou seja, cada nova etapa desta aventura funciona de forma separada.

Você pode ver alguns momentos específicos do anime novamente ou tudo do começo – algo que – não vamos negar – a gente recomenda!

1. Space Dandy

Com estrutura inovadora e uma forma bizarra de contar histórias, Space Dandy é mais um exemplo de animes que precisam ser vistos mais de uma vez para serem completamente apreciados.

Pode parecer que cada episódio é isolado, mas, no fim, é mostrado que todos possuem uma conexão ao formar uma história maior.

Muitos dos nomes citados merecem ser vistos mais de uma vez por serem incríveis e estarem na nossa lista de melhores animes. Temos certeza que alguma das recomendações vai ser perfeita para você!