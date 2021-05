Brasileiro

Os jogadores mais bem pagos do Brasileirão 2020: Valeu a pena o investimento?



Segundo estudo, 44% dos jogadores receberam um salário acima de sua atuação em campo, seguido de 38% que receberam menos

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 26 (AFI) – Um novo estudo examina o valor total dos18 jogadores mais caros do Brasileirão Série A 2020 para estabelecer o valor de cada um nessa última temporada.

O salário ganho por minuto jogado e a performance em campo são normalizados em uma escala de 1 a 5 (5 = melhor desempenho) para descobrir quais os mais supervalorizados e os subvalorizados, e determinar se valeram o investimento para seus times.

Os dados foram recolhidos de Fbref.com e Capology.com. Os valores são apresentados em dólares.

AS PRINCIPAIS CONCLUSÕES

● Um novo estudo determina que Gabigol, Ramires, Gil, Daniel Villalva e Hudson valeram menos que os salários pagos pelos seus times

● Pedro Geromel, Keno e Richard foram os mais desvalorizados

● Paolo Guerrero conquistou a melhor performance no Brasileirão 2020/21

● Dani Alves ganha mais por minuto jogado do que Keno, apesar de ter tido uma contribuição menor em gols para o São Paulo (2%) do que Keno para o Atlético-MG (38%)

● Germán é o único do Rio que recebeu salário abaixo de seu desempenho no Brasileirão

OS MAIS CAROS

Segundo a análise, 50% dos mais caros são atacantes, com destaque para Gabigol e Dani Alves que ganharam mais de $ 280.000 por mês (Perto de R$ 1,5 milhão por mês).

O artilheiro Gabriel Barbosa, que jogou só 50% dessa temporada, contribuiu com apenas 4% das assistências para o Flamengo e está sendo supervalorizado por seu time.

De acordo com o estudo, 44% dos jogadores receberam um salário acima de sua atuação em campo, seguido de 38% que receberam menos do que mereciam.

PALMEIRAS ERROU COM RAMIRES

Ramires, o meia central do Palmeiras que acabou de terminar seu contrato este ano, estava ganhando à volta de $ 231.000,00 (R$ 1,250 milhão), ocupando o 3º lugar dos mais bem pagos. Porém, estava sendo super valorizado por seu plantel.

OS SALÁRIOS JUSTOS

Só Paolo Guerrero, Artur Victor e Dani Alves (17%) receberam recompensa justa pelo seu esforço. As equipes de Internacional, São Paulo e Bragantino participaram dos poucos que lucraram e responderam pela mesma moeda.

Dani Alves, o 2º mais bem pago, está entre os 17% com salário mais justo. Só com 1 gol, o atleta contribuiu com 2% de gols para seu time, mas compensou o São Paulo por ser o jogador com mais passes e defesa/marcação dos 18.

CANO E KENO GANHARAM MENOS

Já o argentino Germán Cano, em 8º lugar na tabela salarial, recebeu um pouco mais de $ 95.000 mensais (perto de R$ 500 mil) e foi um dos 39% dos 18 que mereciam salário mais alto. Com apenas uma assistência, o atleta esteve a mesmo nível de Gabigol em termos de gols marcados (14) e é o terceiro que mais tempo jogou em campo (83.60%). Germán é o único do Rio com salário abaixo de seu desempenho.

Keno, um lugar acima de Germán na posição salarial, tem também salário abaixo de seu comportamento: com 10 gols e com maior número de assistências (8) dos 18 jogadores estudados, teve uma contribuição maior em gols para seu time (38%) do que Dani Alves (2%).

MAIS DOIS INJUSTIÇADOS

O estudo também prova que o Athletico-PR não pagou a Richard o salário elevado que ele merecia. O jogador fica em segundo lugar dos 18 com mais defesa/marcação por jogador.

No meio campo, só Santos deu a Carlos Sánchez o que ele justamente merecia. É o 3º com menos tempo jogado (apenas 22%) da competição e recebeu um salário mensal similar a $73.000 (perto de R$ 390 mil), posicionando-se nos últimos 5 da tabela salarial.

GUERRERO, MAIS POR MINUTO

Paolo Guerrero, atacante do Internacional, o único a atingir o nível ótimo (5) na escala de desempenho, só jogou 231 minutos na temporada (7%)e foi o atleta que mais recebeu por minuto jogado dos 18 examinados ($7500).

Tem um balanço perfeito entre performance e salário recebido. O Internacional estava pagando um preço justo por ele. Mas ele se machucou e só jogou três jogos.

GIL FOI BOM INVESTIMENTO

Do outro lado do campo, Gil, zagueiro do Corinthians, é o único entre os 4 defensores analisados que marcou, colaborando em cerca de 5% em gols para sua equipe. Gil jogou mais do que todos os jogadores (95%), e obteve um salário aproximado de $140.000 por mês.(R$ 750 mil)

É o mais bem pago de todos os outros defensores,mas o Corinthians devia ter investido menos nele.

IMPORTÂNCIA DO ESTUDO

Vanessa Queiroz, gestora de conteúdo no sitedeapostasonline.net , plataforma de comparação das melhores casas de apostas do futebol brasileiro, faz comentário sobre estudo.

“Vejo que o estudo traz dados relevantes para o torcedor perceber que a análise de dados pode ser aliada às apostas esportivas. Acredito que o jogo consciente é feito com base no conhecimento, e as estatísticas são uma ótima ferramenta”.