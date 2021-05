Pabllo Vittar revela inspiração para novo clipe: ‘Sonhei que iria me casar’

“Eu sonhei que eu estava vestida de noiva, e não era nem um clipe. Sonhei que ia me casar. Acordei e pensei que nunca havia passado pela minha cabeça nem me montar assim. Fiquei pensando naquilo e fui até pesquisar o que era sonhar com noiva. Aí resolvi escrever um roteiro para colocar no meu próximo clipe”, contou a cantora, que já tinha a música pronta.