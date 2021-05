Pagamento do 13º salário é liberado aos aposentados e pensionistas

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar quanto receberão na primeira parcela do 13º salário. Os pagamentos devem ser iniciados a partir da próxima semana. O valor pode ser verificado por meio da plataforma “Meu INSS”, site ou aplicativo disponível para Android e iOS.

De acordo com informações da Previdência, cerca de 31 milhões de segurados serão contemplados com a antecipação do 13º salário e, somente no pagamento da primeira parcela será disponibilizado R$ 25,3 bilhões.

O salário extra será pago em duas parcelas, sendo a primeira correspondente a 50% do benefício, e a segunda parcela com os outros 50%, no entanto, sujeita a descontos do Imposto de Renda caso o segurado receba um valor maior.

Além disso, os segurados que começaram a receber algum benefício a partir de janeiro, terão direito ao 13º salário com um valor proporcional ao tempo em que está sendo auxiliado pelo INSS. Já para quem recebe auxílio-doença, receberá o benefício com valor proporcional ao tempo de duração do auxílio.

Calendário de pagamentos

O calendário de pagamentos é divido em dois, um referente aos benefícios de até um salário mínimo e outro destinado aos benefícios acima de um salário mínimo.

Calendário para beneficiários que recebem um salário mínimo

Dígito final 1ª parcela – Maio 2ª parcela – Junho 1 25 de maio 24 de junho 2 26 de maio 25 de junho 3 27 de maio 28 de junho 4 28 de maio 29 de junho 5 31 de maio 30 de junho 6 01 de junho 01 de julho 7 02 de junho 02 de julho 8 04 de junho 05 de julho 9 07 de junho 06 de julho 0 08 de junho 07 de julho

Calendário para beneficiários que recebem mais de um salário mínimo