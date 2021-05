O pagamento do Seguro-Desemprego em Poupança Social Digital ocorre em qual situação?

O seguro-desemprego pode ser pago através da Poupança Social Digital. Por isso, veja em quais condições o recebimento do benefício ocorre dessa maneira.

No entanto, o seguro-desemprego pode ser pago em algumas modalidades, sendo a Poupança Social Digital uma dessas possibilidades.

Opções de recebimento do Seguro Desemprego

Dessa forma, o Seguro-Desemprego poderá ser pago em uma das modalidades abaixo:

Crédito em conta CAIXA selecionada automaticamente;

Crédito em conta indicada na CAIXA (corrente ou poupança) ou em outras Instituições Financeiras por TED;

Conta Poupança Social Digital, localizada ou aberta para tal finalidade,

Demais canais de pagamento para trabalhadores não bancarizados (autoatendimento, lotéricas, CAIXA Aqui e agências), com o uso do Cartão do Cidadão e senha.

A Poupança Social Digital CAIXA é uma modalidade de poupança aberta para trabalhadores de Programas Sociais.

Por isso, ela possibilita o recebimento do seguro-desemprego, bem como, outros benefícios, como o auxílio emergencial e o BEm ( Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda).

Poupança Social Digital é aberta automaticamente para trabalhadores não bancarizados

O trabalhador que tem direito ao seguro-desemprego, porém não possui uma conta bancária na Caixa Econômica Federal, terá uma Poupança Social Digital aberta automaticamente. Sendo assim, não precisa comparecer às agências e nem precisa apresentar documentação.

No entanto, os trabalhadores que não possuem nenhuma conta bancária e por qualquer razão, não for possível a abertura de uma Conta Social Digital, poderão receber o seguro desemprego através do cartão social.

Sendo assim, o saque poderá ser efetuado com cartão social e senha através do autoatendimento, lotéricas, CAIXA Aqui e agências.

Quais são as movimentações permitidas na Poupança Social Digital?

A Poupança Social Digital permite alguns tipos de movimentações, porém, é importante que o trabalhador se atente aos limites mensais estipulados para cada operação. Veja as informações extraídas do site oficial da Caixa Econômica Federal quanto a tarifa e as movimentações possibilitados na Poupança Social Digital.

A Poupança Social Digital é isenta de tarifa mensal de manutenção e tem como franquia gratuita os seguintes serviços:

Realização de até 02 (dois) saques por mês, em terminal de autoatendimento e unidades lotéricas, em breve, pelo Saque Digital sem cartão;

Até 03 (três) transferências, por mês, para conta de depósitos para outros bancos;

transferências ilimitadas para contas da CAIXA;

Fornecimento de até 02 (dois) extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias;

Consultas por meio digital, sem número máximo, através de site ou aplicativos disponibilizados pela CAIXA.

As movimentações que ultrapassarem os serviços básicos serão cobradas, conforme Tabela de Tarifas vigente.

Lembrando que o trabalhador poderá realizar todas essas movimentações através do aplicativo Caixa Tem, independentemente se o benefício recebido for o seguro-desemprego ou qualquer outro benefício oriundo do governo.