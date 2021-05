PagTesouro agora aceita pagamentos via PicPay

O PagTesouro, plataforma digital de pagamento de serviços públicos federais, passou a oferecer o uso da carteira digital PicPay na opção de pagamentos via cartão de crédito, as informações são da Agência Brasil. Sendo assim, agora o cidadão tem uma opção adicional para quitar taxas, contribuições e multas federais com muita facilidade, por meio do celular.

O PagTesouro é a plataforma responsável por substituir a Guia de Recolhimento da União (GRU) e está em testes desde outubro de 2019. Desde março a plataforma permite pagamentos com o Mercado Pago, carteira digital disponível no site Mercado Livre. Deste modo, o pagamento via PicPay é mais uma aquisição para facilitar a vida dos usuários.

O PicPay é um aplicativo que funciona como uma carteira digital na qual permite a usuários fazer compras e pagamentos pelo celular com cartão de crédito ou valor de transferência. Ademais, usuários também podem fazer recargas no celular, parcelamento de boletos e serviços e agora quitar taxas, contribuições e multas federais pelo aplicativo.

Quais instituições agora aceitam pagamento via PicPay pelo PagTesouro?

Desde novembro do ano passado, o PagTesouro já permitia pagamentos por meio do PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC) . A ferramenta já aumentava a acessibilidade e velocidade de pagamentos para os usuários, e agora, com a opção de pagamentos via PicPay pelo cartão de crédito, é esperado que a acessibilidade aumente.

Entre os órgãos que aderiram ao pagamento via PicPay pelo PagTesouro, estão: o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Secretaria de Pesca e Aquicultura, o Departamento da Polícia Rodoviária Federal (DPRF), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Comando do Exército.

Além disso, nos últimos dois meses, sete órgãos aderiram à plataforma: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Fundo do Serviço Militar, Comando da Aeronáutica, Fundo do Exército, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Fundação Alexandre Gusmão e Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

O que é o PagTesouro?

O PagTesouro é um componente de processamento de pagamentos digitais gerido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Deste modo, o STN é o órgão vinculado ao Ministério da Economia e que tem como missão principal gerenciar as contas públicas de forma eficiente e transparente, e que agora contará com o PicPay como mais uma de suas ferramentas.

Ademais, no contexto do processo de Gerenciamento das Receitas da União, o componente PagTesouro atua no cenário de recolhimento de receitas de Órgãos Públicos Federais, permitindo o pagamento em forma digital, por cartão de crédito, como é o caso do PicPay, assim como a impressão do boleto de pagamento.

Desta maneira, o PagTesouro permite o pagamento, através de débito ou do cartão de crédito, por exemplo, via PicPay, de serviços como importação de produtos, certificação, registro de patentes, venda de ingressos, além das multas federais e inscrições de cursos e concursos. Assim, todo o procedimento é digital, com a transação sendo compensada imediatamente.