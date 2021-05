PagTesouro: Taxas públicas e multas poderão ser quitadas com PicPay

Agora, os cidadãos que precisam pagar taxas, contribuições ou multas federais poderão utilizar a carteira digital do PicPay na opção de cartão de crédito na plataforma do PagTesouro. A plataforma substitui a Guia da União (GRU) e está e fase de testes desde outubro de 2019

Desde novembro de 2020, o PagTesouro permite pagamentos por meio do Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC). Além disso, a plataforma possibilitou pagamentos usando a carteira digital do Mercado Pago do Mercado Livre, desde março desse ano.

Confira a lista de órgãos que aderiram ao pagamento pelo PagTesouro:

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi);

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Secretaria de Pesca e Aquicultura;

Departamento da Polícia Rodoviária Federal (DPRF);

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);

Comando do Exército;

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA);

Fundo do Serviço Militar;

Comando da Aeronáutica;

Fundo do Exército;

Instituto Nacional de Metrologia;

Qualidade e Tecnologia (Inmetro);

Fundação Alexandre Gusmão e;

Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

O PagTesouro foi desenvolvido juntamente com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), e ele permite pagamentos através do débito instantâneo ou do cartão de crédito, de serviços realizados como importação de produtos, certificação, venda de ingressos em parques, registro de patentes, multas eleitorais, de trânsito, ambientais, além de inscrições de concursos.

