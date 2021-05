Pai de Gil do Vigor reencontra filho após 15 anos: ‘Minha ficha não caiu ainda’

Após 15 anos, Gil do Vigor reencontrou o pai. Gilberto pai e o participante do “BBB 21” apareceram numa foto na manhã deste sábado, 29, postada pelo ex-BBB no Instagram. Emocionado, o auxiliar químico falou com exclusividade ao Extra.

“Estou aqui com ele, no apartamento do meu filho. Com a família toda reunida. Minha ficha ainda não caiu”, contou seu Gilberto, de 61 anos.

Gil do Vigor está passando o fim de semana em Pernambuco, no Janga, depois de trabalhos em São Paulo e voa para o Rio no início da semana para assumir seu quadro na Globo.

Gil fez questão de mostrar aos fãs o encontro entre pai e filho e escreveu: “O reencontro aconteceu!!! Te amo, meu pai, e obrigado por seu amor e por estarmos felizes como família”.

Além disso, o ex-BBB agradeceu a Juliette, nas redes sociais, pelos conselhos: “Obrigada, Juh. Ti amo (sic) e obrigada pelos conselhos, viu? Serviram muito”, escreveu o economista no Instaram.