‘Paizão’, Nego Di reencontra Viih e faz cobrança: ‘Tomou banho?’

Nego Di e Viih Tube se reencontraram no hotel onde estão confinados para a lavagem de roupa suja do BBB 21 . O humorista compartilhou a ocasião nos stories do instagram e aproveitou para dar uma bronca na “filha que adotou” no reality.

“Estamos com um quadro novo aqui no meu Instagram que é ‘Teste de DNA’ com Viih Tube. Tomou banho, filha?”, questionou o gaúcho. “Tomei vários, você nem sabe, tem outros filhos meus já, de tanto que tomei banho com meu namorado, foi tudo, graças a Deus”, respondeu a jovem.

“Filha, como é que está o pé embaixo aí? Deixa eu ver. Está bege, está vindo, mais um diazinho off banho…”, comentou Nego Di. “Eu quase regulei, não foi total ainda, mas foi quase. Faltam alguns para regular”, rebateu Viih.