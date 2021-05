Palmeiras 6 x 0 Universitario – Massacre e segunda melhor campanha

Libertadores

Palmeiras 6 x 0 Universitario (PER) – Verdão massacra e confirma 2ª melhor campanha



O time paulistano, que já estava garantido na liderança do Grupo A, chegou a 15 pontos e ficou atrás apenas do Atlético-MG

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 27 (AFI) – O Palmeiras conquistou uma grande vitória na sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Na noite desta quinta-feira (27), recebeu o Universitario, do Peru, no Allianz Parque, em São Paulo, e goleou por 6 a 0. O time brasileiro jogou com um a mais desde os 17 minutos da primeira etapa.

VEJA OS GOLS DO MASSACRE

CLASSIFICAÇÃO

Com o resultado, o Palmeiras, que já estava garantido na liderança do Grupo A, chegou a 15 pontos, confirmando a segunda melhor campanha geral com cinco vitórias e uma derrota. Fica atrás apenas do Atlético-MG, que chegou a 16. Os peruanos terminaram na quarta e última posição, com quatro pontos. Agora, o Palmeiras enfrentará um dos segundos colocados, a ser definido por sorteio.

O Defensa y Justicia, da Argentina, que empatou com o Independiente del Valle, do Equador, por 1 a 1, avançou junto com o time brasileiro, enquanto o adversário foi eliminado, mas entrará nas oitavas da Copa Sul-Americana.



EXPULSÃO LOGO NO COMEÇO

O Palmeiras começou ofensivo no jogo e, para ajudar, a expulsão de Quintero logo aos 17 minutos aumentou ainda mais o favoritismo do time paulista. Willian foi bastante acionado, principalmente na parte final do primeiro tempo e Gustavo Scarpa mandou um chute na trave aos 37.

Aos 41, o Palmeiras abriu o placar. Após cruzamento de Gabriel Menino e desvio, Viña apareceu para completar. E já nos acréscimos, aos 46, ainda deu tempo para Zé Rafael ampliar. Scarpa tocou de cabeça, Zé Rafael ganhou da marcação, girou e finalizou.

NÃO PAROU NO SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o Palmeiras seguiu com ritmo forte e até marcou com Wesley aos cinco minutos, mas ele estava impedido. Pouco depois, porém, Gustavo Gómez fez o terceiro após pegar rebote na entrada da área e chutar firme no canto.

Aos 14, Willian marcou mais um, só tendo o trabalho de completar após boa jogada de Scarpa. Mesmo com o placar, o time brasileiro seguiu no ataque e chegou ao quinto gol aos 31 minutos. Viña cruzou, Gabriel Menino cabeceou e a bola chegou em Rony, na pequena área, que também tocou de cabeça.

Para finalizar, Rony aproveitou saída totalmente errada do zagueiro, ficou na cara do goleiro e só deslocou o goleiro para fazer o sexto aos 44 minutos.