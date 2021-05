Palmeiras aumenta chance de classificação no Paulista em 26%; Santos corre risco de queda

Nesse próximo final de semana, teremos a última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Enquanto São Paulo e Corinthians estão classificados, com situações bem definidas, Palmeiras e Santos vão à última rodada brigando por classificação e sobrevivência, respectivamente.

Nessa quinta, no confronto entre as equipes, o Verdão bateu o Peixe por 3 a 2, no Allianz Parque. Assim, as chances de classificação do Palmeiras para o mata-mata foram de 21% para 47%, segundo o site Chance de Gol. O Palmeiras está na terceira colocação do grupo C com 18 pontos, um a menos que o Novorizontino, segundo colocado.

Na última rodada, o Verdão enfrenta a Ponte Preta fora de casa, enquanto o Novorizontino vai até à Neo Química Arena enfrentar o Corinthians.

O Santos, sem chance de classificação, olha com atenção agora a zona de rebaixamento. Na tabela geral, o alvinegro praiano está na 14ª colocação, um ponto à frente do São Bento, primeiro time da zona da degola. Na derradeira rodada as equipes se enfrentam e em caso de derrota do Peixe o rebaixamento é confirmado, já que o São Bento avançaria na tabela.

Segundo a mesma pesquisa, as chances desse cenário acontecer para o Santos são de 16%. A partida será no domingo, na Vila Belmiro, às 18 horas (de Brasília). Segundo apurou a Gazeta Esportiva, Fernando Dinz já tem um acerto para ser o novo treinador do Peixe.