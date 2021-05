Libertadores

LIBERTADORES: Palmeiras e Flamengo fecham fase de grupos com objetivos distintos



Enquanto o Verdão cumpre tabela, o Rubro-Negro faz uma batalha direta pela liderança do Grupo G

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 26 (AFI) – Quatro jogos fecham a sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores nesta quinta-feira, com a presença de Palmeiras e Flamengo, que entrarão em campo já classificados, porém, em situações distintas na tabela de classificação de seus grupos.

TRANQUILO

Já classificado às oitavas de final e garantido na liderança do Grupo A, o Palmeiras encerra sua participação na fase de grupos da Libertadores na noite desta quinta-feira (27), quando a partir das 19h irá encarar o lanterninha Universitário-PER, no Allianz Parque.

Com 12 pontos, o Verdão não pode mais ser alcançado por nenhum outro time na chave e joga para figurar entre os melhores times da primeira fase. Já o Universitário, com quatro pontos, ainda briga por uma vaga na Sul-Americana.

BRIGA PELA PONTA

Pouco mais tarde, a partir das 21h, os já classificados às oitavas Flamengo e Vélez Sarsflied entrarão em campo no Maracanã brigando pelo primeiro lugar do Grupo G, em uma batalha direta pela ponta.

O Rubro-negro é o líder do grupo e conquistou 11 pontos, enquanto os argentinos estão em segundo lugar, com nove. Para o Flamengo, basta apenas um simples empate para se garantir na liderança e aguardar o sorteio para enfrentar algum segundo colocado na próxima fase.

OUTRAS PARTIDAS

Outros dois jogos fecharão a fase de grupos nesta quinta-feira. No mesmo horário de Palmeiras x Universitário, também pelo Grupo A, Defensa y Justicia x Independiente del Valle se enfrentam na Argentina. Para os equatorianos, uma vitória garante o time na Sul-Americana.

Pelo grupo do Flamengo, LDU e Unión La Calera se enfrentarão também Às 21h, em uma briga direta por vaga na Sul-Americana. Enquanto a LDU, que joga em casa, é a terceira, com cinco pontos, o Unión é o quarto, com dois, e precisa tirar cinco gols de saldo dos equatorianos.