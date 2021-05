Libertadores

LIBERTADORES: Palmeiras goleia e Flamengo empata, mas avança na liderança



Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 27 (AFI) – Quatro jogos encerraram na noite desta quinta-feira (27) as disputas da sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2021. Apesar de terem entrado em campo com a classificação garantida, Palmeiras e Flamengo fizeram duelos distintos, mas avançaram nas lideranças de suas respectivas chaves.

Com isso, ambos estarão terão a vantagem de decidir as oitavas de final com o segundo jogo em casa e vão estar no pote um no sorteio da Conmebol que vai definir no dia 2 de junho os confrontos da próxima etapa da principal competição sul-americana e o chaveamento até a final.

QUE GOLEADA !

Jogando em casa, no Allianz Parque em São Paulo, o Palmeiras recebeu e não tomou conhecimento do Universitario, do Peru, tanto que aplicou uma goleada de 6 a 0.

Com a grande vitória, o time paulista chegou a 15 pontos, confirmando a segunda melhor campanha geral com cinco vitórias e uma derrota. Fica atrás apenas do Atlético-MG, que chegou a 16.

Os peruanos, por sua vez, terminaram na quarta e última posição, com quatro pontos.

DEFENSA EMPATA

No outro jogo da chave, Defensa y Justicia, da Argentina, empatou com o Independiente del Valle, do Equador, por 1 a 1, e avançou junto com o time brasileiro, enquanto o adversário foi eliminado, mas entrará nas oitavas da Copa Sul-Americana.

Já no Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã, o Flamengo fez uma partida bem longe de suas melhores exibições e ficou apenas no empate sem gols com o Vélez Sarsfield, da Argentina.

De qualquer forma, o resultado foi suficiente para garantir a equipe rubro-negra na liderança de seu Grupo G, com 12 pontos ganhos. O rival ficou em segundo com 10. O LDU, por sua vez, fez 5 a 2 no Unión La Calera-CHI e ficou com a vaga nas oitavas da Sul-Americana.