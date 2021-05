Brasileiro

Focado no Brasileirão, Palmeiras negocia chegada de lateral de rival da Libertadores



Trata-se do lateral-esquerdo Francisco Ortega, do Vélez Sarsfield, da Argentina

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 25 (AFI) – Ativo no mercado em busca de deixar seu elenco ainda mais qualificado, o Palmeiras está de olho em mais um jogador para a disputas do Brasileirão, da Libertadores e das demais competições nesse segundo semestre de 2021. Trata-se do lateral-esquerdo Francisco Ortega, do Vélez Sarsfield, da Argentina.

Aos 22 anos, ele é cria da base do próprio Vélez e tem sido titular da equipe neste começo de temporada, inclusive na disputa da Libertadores. Ao todo, fez 18 jogos em 2021, mas não marcou gols.

Francisco Ortega está na mira do Palmeiras

O que chamou a atenção do Palmeiras, é que o contrato dele com o time argentino vai apenas até o final de junho e ele irá chegar sem custos no meio do ano.

Do outro lado, o Vélez Sarsfield fez uma proposta pela renovação, mas até o momento não teve resposta do jovem jogador. Francisco Ortega chegaria para disputar a titularidade com Matías Viña e Victor Luis. O setor também já teve teve Alan Empereur, Renan e Gustavo Scarpa improvisados em jogos do começo da temporada.