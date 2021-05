Palmeiras oficializa volta de ídolo que estava no mundo árabe: Dudu

Paulista

Palmeiras oficializa volta de ídolo que estava no mundo árabe



Clube esperou até o último momento para que o Al Duhail exercesse o direito de compra do jogador, como previa o contrato

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 16 (AFI) – Agora é oficial: o meia-atacante Dudu está de volta ao Palmeiras. A confirmação aconteceu nos primeiros minutos deste domingo (16) pela direção do clube. Na verdade, por cautela, o clube esperou até o último momento para que o Al Duhail exercesse o direito de compra do jogador, como estava estabelecido em contrato.

Leia a Nota Oficial do Palmeiras:

“O Al Duhail não comunicou o Palmeiras sobre o exercício da preferência de compra dos direitos federativos do jogador Dudu até 23h59 deste sábado.

Portanto, conforme previsto em contrato, as condições exclusivas para este acordo perdem a validade, ficando finalizada a operação de empréstimo do atleta por um ano de duração.

Desta forma, Dudu volta a ser jogador do Palmeiras a partir de 01/07/2021, um dia depois da data final de seu empréstimo ao Al Duhail”,