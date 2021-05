Palmeiras x Defensa – Com 100%, Verdão cumpre tabela na Libertadores

Libertadores

Palmeiras x Defensa y Justicia-ARG – Com 100%, Verdão cumpre tabela na Libertadores



O time de Abel Ferreira vai priorizar o Paulistão, mas promete entrar forte no torneio continental

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 17 (AFI) – Já classificado e com a primeira posição do Grupo A assegurada, o Palmeiras mira agora seguir 100% para confirmar a melhor campanha da fase de grupos. O adversário é o Defensa y Justicia, em jogo marcado para esta terça-feira, às 19h15, no Allianz Parque, pela quinta rodada.

Atual campeão continental, o Verdão tem no momento a melhor campanha da fase inicial da edição 2021, com 12 pontos, decorrentes de quatro vitórias: 3 a 2 no Universitario-PER fora de casa, 5 a 0 no Del Valle-EQU no Allianz Parque, 2 a 1 Defensa y Justicia-ARG na Argentina e 1 a 0 no Del Valle-EQU como visitante. O Palmeiras, inclusive, foi o melhor da primeira fase da Libertadores nas últimas três temporadas.

O Defensa, por outro lado, tem apenas cinco pontos e briga pela classificação diretamente com Independiente del Valle. O time argentino quer se aproveitar do time alternativo do Palmeiras para se firmar no G-2.

OLHO NO VERDÃO!

A novidade do dia foi o meio-campista Gabriel Menino, que treinou em tempo integral com os companheiros pela primeira vez depois de ter iniciado um cronograma especial. A última partida do camisa 25 foi na vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, pelo Campeonato Paulista, no dia 2 de maio. Na sequência, entregue ao Núcleo de Saúde e Performance, ele foi desfalque contra Defensa y Justicia-ARG, Santos, Ponte Preta, Independiente del Valle-EQU, Red Bull Bragantino e Corinthians.

Na Argentina, Palmeiras venceu por 2 a 1

Sem os titulares da vitória sobre o Corinthians, que fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência, a comissão técnica do treinador Abel Ferreira separou os jogadores por posições (dispostos em estacas) e aprimorou posicionamentos, balanços e verticalizações. Na parte final, os atletas aperfeiçoaram ainda cobranças de faltas e pênaltis.

Com a final do Paulistão na quinta-feira, o Palmeiras deverá ter uma equipe alternativa nesta terça-feira. A expectativa é que nenhum dos jogadores que jogaram no domingo, contra o Corinthians, estejam em campo. A certeza é a escalação de Zé Rafael, expulso contra o Timão.

COMO VEM O DEFENSA?

Diferente do Palmeiras, o Defensa jogará com o que tem de melhor para seguir sonhando com a classificação. O clube argentino sofreu com um surto de Covid-19 recentemente em seu elenco e chegou, inclusive, a jogar contra o Verdão desfalcado. No entanto, os atletas estão recuperados e poderão atuar nesta terça-feira.

O clube argentino também não tem jogador suspenso e nem lesionado, dando assim total condição do técnico Sebastián Beccacece escalar quem desejar para a partida que será decisiva para o clube argentino no torneio.