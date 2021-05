Palmeiras x Santos: data, hora e canal para assistir ao clássico paulista | Como e onde assistir AO VIVO e ON LINE na TV | Futebol AO VIVO

Palmeiras x Santos se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. As duas equipes estão de fora da zona de classificação para a próxima fase do torneio. A transmissão será feita pelo canal SporTV, Premiere e Premiere Play.

O Palmeiras soma 15 pontos no Grupo C, e está em terceiro lugar, atrás do Novorizontino e do Red Bull Bragantino. A equipe de Abel busca a vitória nesta quinta-feira no clássico para tentar avançar de fase no Paulistão.

Atual campeão do estadual, o Verdão deverá entrar com um time reserva, já que no meio de semana jogou na Argentina pela Copa Libertadores e venceu o Defensa y Justicia por 2 x1.

Palmeiras comemorando gol. (Foto: Getty Images)



O Peixe está na mesma situação do rival, em terceiro lugar no Grupo D com 10 pontos, atrás de Guarani e Mirassol.

Apesar de também ter jogado na terça-feira pela Libertadores e goleado o The Strongest por 5 x 0 na Vila Belmiro, a equipe comandada pelo técnico interino Marcelo Fernandes deverá ser a mesma do último jogo.

Santos comemorando gol pela Libertadores. (Foto: Getty Images)



Palmeiras x Santos: como e onde assistir AO VIVO na TV:

Localização do estádio Allianz Parque, em São Paulo.