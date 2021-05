Paulista

Palmeiras x São Paulo: Tudo do confronto dos dois melhores clubes do futebol nacional



Final do Paulista traz duas equipes em alta

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – Foi tumultuado, mas o Campeonato Paulista chega a sua decisão reunindo os dois melhores clubes do Estado e não seria exagero dizer do Brasil. Palmeiras x São Paulo fazem um confronto de dois times que estão apresentando um bom futebol e grandes resultados. Confira o que esperar desta primeira partida no Allianz Parque e descubra as opções e dicas para faturar com o clássico nos sites de apostas esportivas.

Quinta-feira (20/04) – 22:00 – (R$ 2,27) Palmeiras x São Paulo (R$ 3,06); empate (R$ 3,01)

Jogando em casa, o Palmeiras entra em campo como o mais cotado, dando R$ 2,27 para cada real com uma vitória no Allianz Parque. Do outro lado o São Paulo rende R$ 3,06 para R$ 1,00. O empate paga um pouco menos, R$ 3,01 por real investido.

A melhor casa para investir nesta partida é no SpinSports, que dobra o seu primeiro depósito. Tudo o que você precisa fazer é se cadastrar com os seus dados no site.

Palmeiras x São Paulo: Tudo do confronto dos dois melhores clubes do futebol nacional

Palpite para Palmeiras x São Paulo

A expectativa para este primeiro duelo é no empate. Como a partida é decidida em dois jogos e nenhum time entra com a vantagem de dois resultados iguais a tendência é sempre que os dois clubes adotem uma postura cautelosa na partida desta quinta-feira.

Principalmente porque a decisão do Campeonato Paulista é prioridade para Palmeiras e São Paulo e isso ficou claro nesta terça, quando ambos utilizaram reservas na rodada da Libertadores. Claro que isso só aconteceu porque ambos estavam em situações confortáveis na tabela, mas ainda assim demonstra a importância.

Desta forma se investir R$ 10,00 no empate no Allianz Parque você leva R$ 30,10 nos sites de apostas esportivas.

Aposta cautelosa na final do paulista

Para quem procura cifras mais garantidas, com maiores probabilidades de ocorrer a grande dica é handicap, mas com o sinal positivo. Neste caso, se você aplicar no Palmeiras com +1.5 vai levar 10% de lucro em caso de triunfo do Alviverde, empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença.

Uma outra alternativa é o Alviverde com a dupla-chance. Aqui o retorno é de R$ 1,33 para cada real com o clube ganhando em casa ou empatando.

Dicas para lucrar com Palmeiras x São Paulo

Já se você busca cifras mais altas o caminho é o placar exato. Aqui o retorno mínimo é de R$ 5,50 para cada real. O valor é dado em caso de vitória do Palmeiras por 1 a 0. Todos os demais resultados garantem cifras ainda maiores.

Você confere mais recomendações e ainda todas as explicações sobre o mundo das apostas esportivas no Odds Shark.

Longo jejum

A decisão coloca frente a frente o atual campeão e o grande com maior jejum no Campeonato Paulista. Isso porque o São Paulo não conquista o estadual desde 2005. Neste período o Palmeiras venceu duas vezes, o Corinthians ganhou cinco e o Santos levantou a taça em sete ocasiões e o Ituano uma.

Retrospecto do confronto

Nos últimos dez encontros entre as duas equipes o São Paulo saiu vitorioso em duas oportunidades contra três vitórias do Palmeiras e dois empates. Porém, o Alviverde não ganha este clássico desde outubro de 2019, quando fez 3 a 0 dentro do Allianz Parque.

Campanha de Palmeiras e São Paulo no Paulista

O São Paulo faz uma campanha impecável no Campeonato Paulista até aqui. O clube sobrou na 1ª fase, avançando com a 1ª posição no geral, com 27 pontos, após oito vitórias, três empates e somente uma derrota. No mata-mata, o Tricolor passou pelo Ferroviária, por 4 a 2, e pelo Mirassol, com uma goleada de 4 a 0.

Já o Palmeiras correu risco na 1ª fase. O time só entrou na zona de classificação na última rodada, quando após três triunfos seguidos alcançou 21 pontos. Na campanha foram seis vitórias no total, três empates e três derrotas. Na fase eliminatória o Alviverde mostrou mais segurança e superou o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, e pelo Corinthians, por 2 a 0.

Cotas do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2021

Quinta-feira, 20 de maio

22:00 – (R$ 2,27) Palmeiras x São Paulo (R$ 3,06); empate (R$ 3,01)