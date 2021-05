Pantera Negra 2: Michael B. Jordan diz que não retorna para o filme

Michael B. Jordan revelou que é improvável que ele retorne para Pantera Negra 2, a tão esperada sequência de Pantera Negra. Apesar do triste falecimento de Chadwick Boseman, a Marvel decidiu dar continuidade a uma sequência do filme de sucesso de 2018. A maioria das estrelas do primeiro filme retornarão, incluindo Lupita Nyong’o (Nakia), Letitia Wright (Shuri), Daniel Kaluuya (W’Kabi), Danai Gurira (Okoye) e Winston Duke (M’Baku). O diretor Ryan Coogler também retornará.

Embora muitos dos favoritos dos fãs da Marvel voltem para a sequência, Erik Killmonger, considerado um melhores dos vilões do MCU, pode não aparecer.

(Marvel/Reprodução)Fonte: Marvel Studios

O personagem desafiou T’Challa pelo trono e até tentou matá-lo. No entanto, apesar de seus esforços e de uma longa luta épica no terceiro ato, Killmonger morre no final do filme. A última vez que ele é visto, o vilão está ajoelhado ao lado de T’Challa enquanto cai no chão.

Dado o histórico da Marvel em trazer personagens de volta à vida, muitos estavam se perguntando se Killmonger de alguma forma faria um retorno para Pantera Negra 2. Segundo Jordan, é improvável que isso aconteça. Em uma entrevista à SXM, ele fala que, em uma escala de 1 a 10, a chance de uma participação seria 2.

Ele explica: “Eu não quero dizer que a chance é zero, sabe? E é como, você sabe, nunca diga nunca, eu não posso prever o futuro. Tudo que eu sei é que eles estão desenvolvendo um roteiro que é um reflexo de muitas circunstâncias e tragédias com as quais tivemos que lidar no ano que passou”.

Existem poucos detalhes da trama conhecidos até agora, mas foi revelado que o ator mexicano Tenoch Huerta faria um papel de vilão na produção, ainda que a Marvel não tenha especificado qual.

Pantera Negra 2 tem previsão de estreia para 2022.