Para 13% da população, valor do Auxílio Emergencial é suficiente

Enquanto setores da sociedade tentam pressionar o Governo Federal para aumentar o valor do Auxílio Emergencial, outra parte acredita que isso não é necessário. De acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha, cerca de 13% dos brasileiros acreditam que os valores do programa são suficientes.

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, que responde pelo Auxílio, o programa deste ano está fazendo quatro pagamentos de repasses que variam entre R$ 150 e R$ 375. É um valor muito menor do que o preço de uma cesta básica nas principais cidades do país neste momento.

Segundo o Datafolha, uma parte da população não acredita que isso seja um problema. Entre os que acreditam que o valor é suficiente, cerca de 23% acham que esse dinheiro é muito mais do que o suficiente para comer e pagar as contas básicas de uma família.

O Datafolha não divulgou qual é a parcela da população que acha isso. Por isso, muita gente acabou ironizando essas pessoas nas redes sociais. “Esses 13% são indivíduos muito ricos que nunca tiveram que entrar em um mercado na vida”, disse um internauta em seu perfil oficial no Twitter.

A pesquisa mostra, no entanto, que a grande maioria da população brasileira acredita que os valores do Auxílio não são suficientes para viver no Brasil hoje. De acordo com o levantamento, cerca de 87% dos brasileiros pensam dessa forma hoje em dia.

Bolsonaro

O próprio Presidente Jair Bolsonaro concorda que o Auxílio do Governo Federal é insuficiente. Em entrevistas recentes, ele chegou a dizer repetidamente que reconhece que o valor não dá para segurar uma família nos dias atuais.

O Presidente, no entanto, desconversou sobre o assunto. De acordo com ele, as pessoas precisam ver o Auxílio como um complemento de renda e não como uma renda completa. Por essa lógica, ele está dizendo que as cidadãos precisam continuar saindo para trabalhar.

Sobre as críticas da oposição ao benefício, Bolsonaro disse que essas queixas estariam vindo de políticos que estavam no Governo até pouco tempo atrás. “Por que eles não pagaram um Auxílio de R$ 600 para as pessoas humildes?”, questionou o chefe do executivo.

Valor do Auxílio

Vários setores políticos estão tentando pressionar o Governo pelo aumento do valor do Auxílio. A maioria dos parlamentares querem que Bolsonaro suba esse repasse para a casa dos R$ 660. Essa foi a quantia que o Governo pagou durante alguns meses do ano passado.

De acordo com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, seria impossível praticar esse aumento agora. Segundo ele, o país precisa respeitar o teto de gastos do programa. Esse limite de uso do dinheiro público é de R$ 44 bilhões. O Governo, aliás, usou uma parte desse valor.

Embora negue a possibilidade de aumento nos repasses, Paulo Guedes vem dizendo que é possível prorrogar o benefício. Pelas contas do Ministério, o programa fará pagamentos até agosto. No entanto, isso pode mudar e há quem defenda uma prorrogação maior, até novembro, pelo menos.