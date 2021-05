Para eliminar gordura abdominal? Mudar hábitos de vida

A principal causa do acúmulo de gordura abdominal está no estilo de vida sedentário, associado a um desequilíbrio alimentar, alto consumo de calorias e abuso de bebida alcoólica. A gordura localizada na região do abdome provoca diversos fatores de riscos metabólicos e cardiovasculares que contribuem para o desenvolvimento de doenças como hipertensão, dislipidemias (alteração nas taxas de triglicérides), aterosclerose, resistência à Insulina e diabetes.