Para estudar: Entenda a macrocefalia urbana

A macrocefalia urbana consiste em uma rede de centros urbanos, desequilibrada em número de habitantes, em países, estados ou regiões.

Em síntese, trata-se de uma rede onde existem grandes cidades e acabam faltando cidades de média dimensão.

A macrocefalia urbana ocorre sobretudo em países de terceiro mundo, como por exemplo o Brasil.

Ela ocorre principalmente por conta do processo de urbanização e o enorme deslocamento populacional do campo para a cidade, formando grandes centros urbanos.

Dentre as principais consequências estão a favelização e o aumento da desigualdade social nesses centros.

A macrocefalia urbana poderá aparecer em provas de vestibulares de todo país e no Enem. Por isso acompanhe o artigo e saiba mais sobre!

O que é a macrocefalia urbana

A macrocefalia urbana ocorre principalmente nas grandes cidades, principalmente em países subdesenvolvidos e pode ser entendida como uma concentração espacial desigual de pessoas e serviços de diversos tipos.

Está interligada a formação das grandes cidades, contudo, a macrocefalia urbana não se limita apenas às regiões metropolitanas.

A distribuição não uniforme da infraestrutura, tecnologias, atividades econômicas e produtivas, além de serviços acabam atingindo a vida das pessoas que ali habitam, assim como o meio ambiente.

As consequências estão ligadas a falta de estrutura dos municípios para receber um grande quantidade populacional.

Em síntese, a macrocefalia urbana caracteriza-se por um enorme crescimento urbano e desordenado pela falta de estrutura física e econômica para comportar essas alterações.

Causas

A macrocefalia urbana ocorre por meio do processo de urbanização nos países subdesenvolvidos e à falta ou ineficiência de planejamento urbano e de controle do poder público.

O crescimento das áreas urbanas no território brasileiro aconteceu principalmente por conta da industrialização que ocorreu de maneira tardia em comparação com países desenvolvidos.

O processo de industrialização ocorreu principalmente após a segunda metade do século XX, devido a modernização do campo e a intensificação do fluxo migratório das áreas rurais para a zona urbana.

Além disso, por conta de fatores históricos e econômicos, o setor produtivo, os serviços e a infraestrutura são distribuídos de maneira desigual no espaço, concentrando-se em alguns centros urbanos.

Por conta do crescimento rápido e desordenado das grandes cidades, que não tem estrutura para comportar e atender toda a população de maneira satisfatória, desenvolvendo o quadro macrocefálico.

Consequência da macrocefalia urbana

A macrocefalia urbana ocorre sobretudo nos grandes municípios e metrópoles resultando em consequências sociais, ambientais e econômicas.

Ou seja, uma parcela da população acaba marginalizada, por conta de vários fatores, como o desemprego, aumentando o número de trabalhos informais.

Além disso, ocorre muitas vezes o processo de favelização, intensificando a segregação urbana e acirrando ainda mais a desigualdade social.

Dessa maneira, a população dos grandes centros sofrem com a falta de infraestrutura, com a falta de saneamento básico, saúde, educação, transportes, entre outros.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre a macrocefalia urbana?

Não deixe de ler também – Gentrificação: Entenda esse fenômeno urbano.