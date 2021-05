Para Série B, Brusque anuncia volante que estava na elite do Gaúcho

Brasileiro

De olho na estreia da Série B, Brusque anuncia volante que estava na elite do Gaúcho



Trata-se do volante Juliano Pacheco, de 31 anos, que estava no Caxias e assinou contrato até o fim da temporada

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Brusque, SC, 20 (AFI) – Já focado na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brusque anunciou, em uma postagem nas redes sociais oficiais do clube, mais um reforço para o elenco para a sequência da temporada de 2021. Trata-se do volante Juliano Pacheco, de 31 anos, que defendeu o Caxias na elite do Campeonato Gaúcho e assinou contrato até o fim da competição nacional.

“Brusque chega a um acordo e anuncia a contratação do volante Juliano. Seja bem-vindo ao maior do Vale!”, anunciou brevemente o clube em suas redes sociais.

Juliano Pacheco é o novo reforço do Brusque para Série B

CRIA DO INTER

Cria da base do Internacional, o meio-campista não teve grandes chances no time profissional do colorado. Depois rodou por Goiás, Fortaleza, CRB, Figueirense, entre outros.

Depois da eliminação nas semifinais do Campeonato Catarinense, o Brusque está totalmente focado na preparação para a disputa da Série B.

A estreia será no dia 30 de maio, às 11h, quando a equipe recebe a Ponte Preta, no Estádio Augusto Bauer.