PARAENSE: Em jogaço, Tuna Luso vence o Paysandu na ida da grande final



Tuna Luso chegou a abrir 3 a 0 no placar, mas viu o Paysandu correr atrás do prejuízo na decisão

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Belém, PA, 16 (AFI) – Num grande jogo, a Tuna Luso venceu o Paysandu por 4 a 2, no estádio Souza, em Belém, pelo confronto de ida da final do Campeonato Paraense 2021. O time da casa foi superior durante os 90 minutos e ficou em vantagem pelo título, que não conquista há 33 anos.

Como mandante, a Tuna Luso se impôs diante do Paysandu e abriu 3 a 0 no placar. Léo Rosa abriu o placar logo aos 13 minutos e pouco tempo depois, aos 21, Alexandre Pinho fez o segundo no primeiro tempo. O que se viu durante os primeiros 45 minutos foi um Paysandu assustado e sem qualidade para passar pela marcação adversária.

Tuna Luso fez grande partida diante do todo poderoso Paysandu

Na etapa final, a Tuna Luso chegou ao terceiro gol com Lukinha aos 17 minutos. Com 3 a 0 no placar, o time da casa ‘abaixou a guarda’ e viu o Paysandu melhorar e descontar aos 34 com Perema. Contudo, na reta final da partida, Paulo Rangel fez o quarto da Tuna Luso aos 40 e Gabriel Barbosa, aos 42, fez o segundo do Papão.

Com o resultado, a Tuna Luso poderá perder por até um gol de diferença no duelo de volta que ficará com o título Estadual. A segunda partida está marcada para o próximo domingo, às 17 horas, no Mangueirão, em Belém.