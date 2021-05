Paraense

PARAENSE: Tuna Luso busca título histórico diante do Paysandu



Em grande duelo, o Tuna Luso venceu por 4 a 2 e agora pode perder por até um gol de diferença

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Belém, PA, 22 (AFI) – O título do Campeonato Paraense será definido neste domingo, às 17h, com o segundo jogo entre a surpresa Tuna Luso e o Paysandu, desta vez no Curuzu. Maior campeão do estado com 48 títulos, o Papão vai ter que ralar muito para reverter a vantagem que o adversário conquistou no primeiro confronto.

Em grande duelo, o Tuna Luso venceu o primeiro jogo por 4 a 2 e agora pode perder por até um gol de diferença, que fatura o título após 33 anos. Caso seja derrotado por dois gols de diferença, independente do placar, a decisão vai para os pênaltis. Para ser campeão logo no apito final, o Papão precisa vencer por três ou mais gols.

FAZ TEMPO!

A Águia Guerreira estava fora da final desde 2007, quando sucumbiu diante do Remo. No século 21, a Tuna ainda foi vice em 2002 e 2003.

A seca de títulos, enquanto isso, vem desde 1988, quando faturou sua décima e, até aqui, última volta olímpica. O Cametá, em 2012, foi o último campeão fora do domínio da dupla Re-Pa.

CAMPANHAS

Em sua campanha, o Tuna Luso tem quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. Já o Paysandu tem sete vitórias, quatro empates e uma derrota e busca o bicampeonato, o que seria seu 49º título. Os dois times passaram da semifinal após dois empates e vencendo nos pênaltis. o Papão eliminou o Castanhal enquanto o Tuna passou pelo Remo.