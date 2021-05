Paraibano

PARAIBANO: Botafogo empata com o Nacional, mas segue líder



Kaio Wilker deixou o Belo na frente, mas Vitor Xavier marcou e deixou tudo igual no fim

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Sousa, PB, 19 (AFI) – Pela primeira vez desde a segunda rodada do Campeonato Paraibano, o Botafogo está vendo sua liderança ser ameaçada. No Estádio Marizão, em Sousa, o Belo ficou no empate com o Nacional, por 1 a 1, e chegou aos 12 pontos. Com isso, precisará torcer por um tropeço do Sousa para seguir na primeira posição. O Naça, por sua vez, é sétimo, com 4 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo buscou tomar as iniciativas e partir para cima do Nacional. Com isso, chegou ao seu gol aos 17 minutos, através de Kaio Wilker. Após o tento, porém, o panorama se inverteu. Precisando reagir, o Nacional foi para cima. E, nos minutos finais, marcou. Aos 36 da etapa final, Vitor Xavier marcou de pênalti e decretou o empate.

Botafogo empata com o Nacional pelo Campeonato Paraibano (Foto: Guilherme Drovas / Botafogo-PB)

PRÓXIMOS JOGOS



Dois jogos fecharão a sexta rodada do Campeonato Paraibano. Ambos os duelos irão ocorrer nesta quinta-feira (20). Às 16h, o Atlético Cajazeiras recebe o Campinense no Estádio Perpétuo Corrêa Lima, em Cajazeiras. Uma vitória pode garantir o Trovão Azul no G6. Mais tarde, às 20h, São Paulo Crystal e Sousa duelam no Almeidão, em João Pessoa.