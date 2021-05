Paraibano

PARAIBANO: Sousa vence, assume liderança e avança à semifinal



Isso porque no outro jogo, o Campinense empatou por 1 a 1 com o Atlético, chegou a nove pontos em terceiro lugar

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

João Pessoa, PB, 20 (AFI) – Duas partidas concluíram a sexta e penúltima rodada do Campeonato Paraibano nesta quinta-feira. Destaque para o Sousa, que venceu, assumiu a liderança e garantiu vaga nas semifinais.

OS JOGOS



Com gols de Liniker e Juninho, o Sousa venceu o São Paulo Crystal por 2 a 0 e chegou a 13 pontos em primeiro lugar e avançou à final. Isso porque no outro jogo, o Campinense empatou por 1 a 1 com o Atlético, chegou a nove pontos em terceiro lugar e não pode mais alcançar o Sousa. Atlético e São Paulo Crystal têm seis pontos e seguem no G6 para avançar à segunda fase.

REGULAMENTO

Na Primeira fase, os oito times se enfrentam em turno único, no sistema de pontos corridos. O dois melhores colocados se classificam diretamente à fase Semifinal. Terceiro, quarto, quinto e sexto colocados avançam à Segunda fase, na qual jogam mata-mata em partida única para definir os outros dois semifinalistas.

O último colocado da Primeira fase será rebaixado. Na fase de pontos corridos, em caso de igualdade em pontos, são critérios de desempate: 1) mais vitórias, 2) melhor saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) menos cartões vermelhos, 5) menos cartões amarelos, 6) sorteio.

A Semifinal será realizada em jogo único, enquanto a Final terá disputa em ida e volta para apurar o campeão. Em caso de igualdade de pontos no mata-mata, são critérios de desempate: 1) melhor saldo de gols no confronto; 2) cobrança de pênaltis.