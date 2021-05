PARAIBANO: Treze tropeça no lanterna e se complica por vaga nas semi

Paraibano

PARAIBANO: Treze tropeça no lanterna e se complica por vaga direta nas semi



Treze precisava da vitória para chegar na última rodada com chances de vaga direta nas semifinais, mas apenas empatou

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campina Grande, PB, 18 (AFI) – Em jogo isolado na noite desta terça-feira, o Treze só empatou com o Perilima por 1 a 1 no estádio Amigão, em Campina Grande, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paraibano. Serão mais dois jogos na quarta-feira e um último na quinta.

Com bola rolando, o Treze foi muito mal e teve inúmeras dificuldades diante do limitado Perilima. Ainda assim, o time alvinegro abriu o placar com Júlio Ferrari aos 45 minutos do primeiro tempo. Contudo, na etapa final Rogério Sena deixou tudo igual logo no primeiro minuto e deu números finais ao confronto.

Com o resultado, o Treze ficou em terceiro lugar com oito pontos ganhos. Está a dois pontos do Sousa, vice-líder com dez. Contudo, o Sousa ainda entrará em campo nesta rodada e, se vencer, garantirá vaga direta nas semifinais. Neste caso, o Treze teria que disputar a segunda fase para definir no mata-mata a chance de brigar pelo título Estadual.

Já o Perilima segue na lanterna do campeonato, agora com três pontos. Tem a mesma pontuação que o Nacional, que ainda jogará na rodada. Tudo indica que a disputa pelo rebaixado será definida apenas na última rodada, marcada para o próximo final de semana.

Estádio Amigão não tem dado muita sorte ao Treze no Estadual 2021

REGULAMENTO

Na Primeira fase, os 8 times se enfrentam em turno único, no sistema de pontos corridos. O dois melhores colocados se classificam diretamente à fase Semifinal. Terceiro, quarto, quinto e sexto colocados avançam à Segunda fase, na qual jogam mata-mata em partida única para definir os outros dois semifinalistas. O último colocado da Primeira fase será rebaixado.