PARAIBANO: Última rodada define classificados e rebaixado. Confira!



Campinense, Treze, São Paulo Crystal e Atlético Cajazeiras buscarão vaga nas semifinais, onde estão Botafogo e Sousa; Perilima cai

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

João Pessoa, PB, 23 (AFI) – Neste domingo, o Campeonato Paraibano definiu os seis clubes os quais lutarão pelo título e o seu rebaixado. Líderes, Sousa e Botafogo já estão nas semifinais. Enquanto isso, Campinense, Treze, São Paulo Crystal e Atlético Cajazeiras lutarão por duas vagas. Lanterna, a Perilima foi rebaixada, enquanto o Nacional não caiu, mas foi eliminado.

NAS SEMIS!



Líderes, Botafogo e Sousa já estão classificados às semifinais. Hoje, ambos os clubes venceram os seus jogos. Em João Pessoa, o Belo aplicou sonoros 5 a 0 no Atlético Cajazeiras. Os tentos da partida foram marcados por Marcos Aurélio (2), Willian Machado, Welton e Roniel. No Marizão, o Dino venceu o Nacional por 1 a 0, com gol marcado no fim através de Juninho.



DUPLA CLASSIFICADA



No Amigão, Campinense e Treze se enfrentaram em clássico. Já classificados à segunda fase e sem chances de chegar às semifinais, os clubes apenas definiram suas posições na primeira fase. No duelo, a Raposa levou a melhor. Ainda no primeiro tempo, Cleiton marcou o tento da vitória a qual deu a terceira posição ao Clube Cartola.

Botafogo vence Atlético Cajazeiras pelo Campeonato Paraibano (Foto: Guilherme Drovas / Botafogo-PB)

ÁGUIA CAI



Em Campina Grande, a Perilima recebeu o São Paulo Crystal tentando fugir do rebaixamento. Não conseguiu. Em um duelo morno, os clubes acabaram empatando sem gols no Estádio Amigão. Com isso, a Águia chegou aos 4 pontos e empatou com o Nacional, mas acabou ficando na lanterna e sendo rebaixado pelo saldo de gols.



PRÓXIMOS JOGOS

Com o fim da primeira fase do Campeonato Paraibano, ficaram definidos os confrontos da segunda fase. Ambas as partidas serão realizadas em jogo único e suas data e hora ainda serão definidos. Por terem melhor campanha, Campinense e Treze terão o direito de jogar em Campina Grande. Eles enfrentarão, no Amigão, São Paulo Crystal e Atlético Cajazeiras, respectivamente.